Правительство отказалось выделять гранты российским аналогам иностранных онлайн-сервисов

Правительство отказалось оказать грантовую поддержку российским аналогам иностранных сервисов, следует из «дорожной карты» развития «Национального общесистемного ПО». Реализовать свои проекты компании смогут за счет льготных кредитов. Российские аналоги TikTok и Instagram в итоговую версию «карты» включать не стали.

В Министерстве цифрового развития сообщили РБК, что проекты сервиса от IVA Technologies (аналог программы для видеоконференций Zoom), почтовой платформы «Почта 2.0» от «Росатома» и системы VK Teams будут реализованы за счет собственных средств компаний.

В ведомстве объяснили, что грантовая поддержка «не является оптимальной» для направления «коммуникационные сервисы», поскольку это уже «зрелые сервисы, которые не уступают западным аналогам». Однако компании смогут претендовать на льготную ставку по кредитам. «Соответствующая заявка со стороны IVA Technologies уже поступила, объем требуемого заемного финансирования составляет 50 млн руб.»,— сообщил представитель ведомства.

За счет государственных грантов правительство намерено профинансировать разработку пяти программ по распознаванию сгенерированного контента (deep fakes), следует из «дорожной карты». В документе отмечается, что к 2025 году необходимо представить решение, которое будет способно распознать не менее 70% поддельного контента.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Склейки трещат по монтажным швам».

Милена Костерева