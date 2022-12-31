Один из турецких авиапервозчиков возобновляет рейсы Пермь — Анталья

В расписании Большого Савино вновь появились рейсы турецкой авиакомпании Southwind Airlines по маршруту Пермь — Анталья. Ближайший перелет назначен на 3 января, затем будет рейс 13 января. Другой турецкий перевозчик, компания Turkish Airlines, полетную программу по данному направлению на текущий момент не вернула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Перми Фото: пресс-служба аэропорта Перми

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines и Southwind Airlines, выполнявшие перелеты Пермь — Анталья в течение весны и лета этого года, продолжат обслуживать это направление и в рамках зимнего расписания. Однако в начале декабря компании убрали эти рейсы из расписания.

Рейсы из Перми в Анталью осуществляет также российский перевозчик Azur Air. Согласно расписанию, компания планирует выполнять их до конца марта следующего года.