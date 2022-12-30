Театр «Арчимбольди» в Италии отменил выступления артиста балета Сергея Полунина

Оперный и балетный театр в Милане «Арчимбольди» отменил балет «Распутин», главную роль в котором исполняет россиянин Сергей Полунин. Выступления должны были состояться 28 и 29 января 2023 года.

В заявлении театра сказано, что решение было принято по согласованию с артистами. Балет отменили из-за общественной кампании против выступления артиста. Ранее шоу несколько раз откладывалось из-за коронавирусных ограничений и травмы танцора.

«Руководство театра желает уточнить, что речь идет не о решении в сфере культуры, а о социальной ответственности: в обстановке напряженности и угроз нам трудно поддерживать наш художественный выбор, наши ценности пацифизма и терпимости присущи самой программе театра»,— заявили в «Арчимбольди».

Бывший премьер Королевского балета в Лондоне Сергей Полунин известен своей поддержкой президента Владимира Путина. Он родился в Херсоне на Украине и получил гражданство России в 2018 году. У танцора есть несколько татуировок с лицом Владимира Путина. Вместе с этим его тело украшают в том числе коловрат и украинский трезубец.

Дарья Эрозбек