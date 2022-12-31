Главные фильмы 2022 года

76-летний патриарх американского кино впервые снял автобиографический фильм, хотя история его семьи и раньше откликалась во всех его лентах. Фабельманы — рациональный папа-инженер, порывистая мама, оставившая карьеру пианистки ради домашнего хозяйства, и их дети — это Спилберги, а юный Сэмми — сам будущий режиссер. Впервые посмотрев кино на большом экране, он заболевает им навсегда, и отныне будет воспринимать мир через объектив кинокамеры. С одной стороны, это поможет ему увидеть не всегда приятную правду, спрятанную от невооруженного взгляда, а с другой — научит превращать ее в волшебные картины, где каждый выглядит необязательно лучше, но всегда немного интереснее, чем в жизни.