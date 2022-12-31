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Коммерсантъ FM
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Главные фильмы 2022 года

Выбор Юлии Шагельман

Несмотря на потрясения реального мира, кино в 2022 году продолжало делать то же, что и всегда: внимательно вглядываться в прошлое в поисках утраченных идеалов и попытках проанализировать неисправимые ошибки, осмыслять настоящее и заглядывать в будущее, разоблачать старых кумиров и создавать новых, пробовать разобрать свою собственную магию на атомы, чтобы понять, как же она работает. И, как всегда, служить утешением, отвлечением, предупреждением и пищей для размышлений в сгущающейся тьме.

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Лакричная пицца
Трагедия Макбета
Сядь за руль моей машины
Элвис
Главная роль
Нет
Три тысячи лет желаний
Решение уйти
На Западном фронте без перемен
Фабельманы
Пиноккио Гильермо дель Торо
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Лакричная пицца (Licorice Pizza, 2021)

Лакричная пицца

  • Режиссер: Пол Томас Андерсон
  • В ролях: Купер Хоффман, Алана Хаим, Шон Пенн, Том Уэйтс, Брэдли Купер, Бенни Сэфди
  • Жанр: драма, мелодрама / США, Канада / 133 мин.
  • В прокате: с 12 января

Юные герои ностальгической комедии, действие которой разворачивается в 1973 году, продают водяные матрасы, участвуют в избирательной кампании мэра Лос-Анджелеса, вляпываются в дичайшие ситуации с участием голливудских звезд и бегут, бегут навстречу друг другу под Дэвида Боуи и Пола Маккартни. Один из главных режиссеров независимого кино снял самый солнечный свой фильм, поймав на пленку бесконечное лето на границе юности и взрослой жизни, когда международный энергетический кризис кажется событием куда менее важным, чем первое настоящее свидание.

Трагедия Макбета (The Tragedy of Macbeth, 2021)

Трагедия Макбета

  • Режиссер: Джоэл Коэн
  • В ролях: Дензел Вашингтон, Фрэнсис Макдорманд, Алекс Хэсселл, Берти Карвел, Брендан Глисон, Кори Хокинс, Гарри Меллинг, Майлз Андерсон, Мэтт Хельм, Моусес Ингрэм
  • Жанр: драма, фэнтези / США / 105 мин.
  • В прокате: с 14 января

Для своего соло-дебюта старший из братьев Коэн выбрал шекспировскую трагедию, помещенную им в гулкие черно-белые интерьеры и пустынные пейзажи, которые российскому зрителю могут напомнить экранизации Григория Козинцева. На этом строгом лаконичном фоне особенно выпукло звучит классический текст, очищенный от фирменной коэновской иронии, но рассказывающий, по сути, о характерном коэновском герое, решившем взять у судьбы больше, чем может унести, и в итоге потерявшем все.

Сядь за руль моей машины (Doraibu mai ka, 2021)

Сядь за руль моей машины

  • Режиссер: Рюсукэ Хамагути
  • В ролях: Хидэтоси Нисидзима, Токо Миура
  • Жанр: драма / Япония / 179 мин.
  • В прокате: с 31 марта

Формально картина японского режиссера, получившая три награды Каннского фестиваля 2021 года и «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке,— экранизация рассказа Харуки Мураками. На экране к нему добавляется Чехов: главный герой, театральный режиссер, ставит в Хиросиме «Дядю Ваню» с актерами из разных стран, каждый из которых говорит на своем языке. На репетиции и обратно его возит девушка-водитель, и в салоне автомобиля, как и на сцене, нащупывается то, что связывает всех персонажей: болезненные воспоминания, глубоко спрятанные травмы, чувства вины и стыда. А длинные дороги города, когда-то возродившегося из пепла, становятся путем к освобождению.

Элвис (Elvis, 2022)

Элвис

  • Режиссер: Баз Лурман
  • В ролях: Остин Батлер, Том Хэнкс
  • Жанр: биография, музыка, драма / США, Австралия / 159 мин.
  • В прокате: с 25 мая

Жизнь короля рок-н-ролла — идеальный материал для режиссера, даже «Великого Гэтсби» превратившего в пышный, сверкающий, грохочущий мелодиями и ритмами фильм-концерт. Как в лас-вегасских шоу самого Элвиса, здесь всего с избытком: мелодраматических клише, лихорадочного монтажа, мультиэкранов, крупных планов зазывно вращающихся бедер звезды и заходящихся в экстазе фанаток, закадрового голоса менеджера Пресли, «полковника» Тома Паркера, который выступает в ролях ненадежного рассказчика и почти водевильного злодея. Но только Лурман с его бесстыдной сентиментальностью сумел разглядеть в Элвисе одновременно человека и супергероя, а в его биографии — биографию всей послевоенной Америки.

Главная роль (Competencia oficial, 2021)

Главная роль

  • Режиссеры: Мариано Кон, Гастон Дюпра
  • В ролях: Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес
  • Жанр: драма, комедия / Испания, Аргентина / 114 мин.
  • В прокате: с 30 июня

Комедия об артистических амбициях, премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале в 2021 году, нещадно (и в то же время умно и по-настоящему смешно) измывается над фестивальным кино и людьми, которые его делают — от продюсеров и авторов до последнего ассистента на съемочной площадке. Такой точный и начисто лишенный иллюзий взгляд возможен только изнутри, и звезды испанского и аргентинского кино с нескрываемым наслаждением отыгрывают явно хорошо им знакомые типажи и ситуации.

Нет (Nope, 2022)

Нет

  • Режиссер: Джордан Пил
  • В ролях: Дэниэл Калуя, Кеке Палмер, Стивен Ян
  • Жанр: фантастика, ужасы / США / 130 мин.
  • В прокате: с 18 июля

Третий полнометражный фильм Пила совсем не похож на два предыдущих: комедийные хорроры «Прочь» и «Мы» с громким месседжем на расовую тему. Новая картина — это и деконструкция вестерна с ковбоями и пришельцами, и рукодельная фантастика, передающая приветы «Секретным материалам», «Челюстям» и Хичкоку, и кино о том, как создается кино, и размышление о приверженности человечества зрелищам, и переворачивающая с ног на голову все жанровые конвенции история о встрече трех лузеров и инопланетного монстра с непредсказуемым финалом (а также началом и серединой).

Три тысячи лет желаний (Three Thousand Years of Longing, 2022)

Три тысячи лет желаний

  • Режиссер: Джордж Миллер
  • В ролях: Тильда Суинтон, Идрис Эльба
  • Жанр: фэнтези, драма, мелодрама / Австралия, США / 108 мин.
  • В прокате: с 8 сентября

Подобно сказочному купцу, вернувшемуся из дальних странствий, Джордж Миллер раскладывает на экране богатства и диковинки восточного базара — экзотические благовония, яркие шелка, таинственные предметы непонятного назначения, с каждым из которых связана неправдоподобная, но завораживающая история. В номере стамбульского отеля самый настоящий джинн из бутылки плетет обольстительную словесную сеть вокруг скептично настроенной сцециалистки-нарратолога, и с каждой новой главой его рассказа к ней, как и к зрителям, возвращается забытое ощущение чуда.

Решение уйти (Hyeeojil gyeolsim, 2022)

Решение уйти

  • Режиссер: Пак Чхан-ук
  • В ролях: Пак Хэ-иль, Тан Вэй, Ли Джон-хён
  • Жанр: детектив, триллер, мелодрама, криминал / Южная Корея / 138 мин.
  • В прокате: с 29 сентября

Безукоризненно сконструированный и снятый неонуар, в котором нет, кажется, ни одного банального ракурса, получил заслуженную премию за режиссуру на Каннском фестивале 2022 года. Пак Чхан Ук взял классическую еще с 1940-х формулу — одинокий (хотя и женатый) страдающий бессонницей детектив влюбляется в роковую женщину, и его жизнь уже никогда не будет прежней — и вернул ее к истокам, наполнив хичкоковским саспенсом и эротическим томлением, которое строится на взглядах и легких прикосновениях, ни разу не переходя в постельную плоскость.

На Западном фронте без перемен (Im Westen nichts Neues, 2022)

На Западном фронте без перемен

  • Режиссер: Эдвард Бергер
  • В ролях: Феликс Каммерер, Альбрехт Шух, Аарон Хилмер, Мориц Клаус, Адриан Грюневальд, Эдин Хасанович, Даниэль Брюль, Тибо де Монталембер, Девид Штрисов, Андреас Дёлер
  • Жанр: военный, боевик, драма, история / Германия, США, Великобритания / 148 мин.
  • В прокате: с 12 сентября

Первая немецкая экранизация романа Ремарка вышла в такое время, когда она воспринимается не как костюмная постановка, а как почти документальная хроника, в которой откликается свежая лента новостей. Абсурдная тупость войны представлена здесь не только в окопной грязи, но и в плюшевых правительственных вагонах и генеральских кабинетах. Начало перемирия откладывается до красивой даты, бессчетные жизни приносятся в жертву бредовым мечтаниям о бессмысленной славе, и исторические уроки остаются невыученными.

Фабельманы (The Fabelmans, 2022)

Фабельманы

  • Режиссер: Стивен Спилберг
  • В ролях: Гэбриел ЛаБелль, Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген, Матео Зорион Фрэнсис-ДеФорд, Кили Карстен, Алина Брэйс, Джулия Баттерз, Джадд Хёрш
  • Жанр: драма / США / 151 мин.
  • В прокате: с 10 сентября

76-летний патриарх американского кино впервые снял автобиографический фильм, хотя история его семьи и раньше откликалась во всех его лентах. Фабельманы — рациональный папа-инженер, порывистая мама, оставившая карьеру пианистки ради домашнего хозяйства, и их дети — это Спилберги, а юный Сэмми — сам будущий режиссер. Впервые посмотрев кино на большом экране, он заболевает им навсегда, и отныне будет воспринимать мир через объектив кинокамеры. С одной стороны, это поможет ему увидеть не всегда приятную правду, спрятанную от невооруженного взгляда, а с другой — научит превращать ее в волшебные картины, где каждый выглядит необязательно лучше, но всегда немного интереснее, чем в жизни.

Пиноккио Гильермо дель Торо (Guillermo del Toro's Pinocchio, 2022)

Пиноккио Гильермо дель Торо

  • Режиссеры: Гильермо дель Торо, Марк Густафсон
  • Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, драма, семейный / США, Мексика, Франция / 117 мин.
  • В прокате: с 9 сентября

Выдумщик и мечтатель дель Торо перенес всем известную сказку об ожившем полене во времена Муссолини, наполнив ее актуальными смыслами и сделав еще более мрачной и печальной, чем в оригинальном тексте Карло Коллоди. Как в «Хребте дьявола» и «Лабиринте фавна», дети тут встречаются лицом к лицу с войной и смертью, а взрослые либо безуспешно пытаются их от этого спрятать, либо гонят на убой, вколачивая им в голову бессмысленно громыхающие лозунги. Однако Пиноккио, даром что деревянный, оказывается к ним устойчив, и превратить его в идеального солдата все же не удается.

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