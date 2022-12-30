Путин наградил Светлану Медведеву и Максима Фадеева

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении госнаград РФ. Среди прочих награждена за благотворительность президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, за творчество — музыкальный продюсер Максим Фадеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: президент России Дмитрий Медведев с супругой Светланой и председатель правительства России Владимир Путин во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов Президент России Владимир Путин (слева) и продюсер, композитор Максим Фадеев (справа) во время встречи с учениками образовательного центра "Сириус" в Сочи. Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Следующая фотография 1 / 2 Слева направо: президент России Дмитрий Медведев с супругой Светланой и председатель правительства России Владимир Путин во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов Президент России Владимир Путин (слева) и продюсер, композитор Максим Фадеев (справа) во время встречи с учениками образовательного центра "Сириус" в Сочи. Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент наградил Светлану Медведеву знаком отличия «За благодеяние» за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность. Госпожа Медведева — первая леди РФ с 2008 по 2012 год, жена третьего президента России Дмитрия Медведева, общественный деятель. Является президентом фонда с декабря 2008 года.

Максиму Фадееву присвоили почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ». В 2003 году господин Фадеев стал продюсером телепроекта «Фабрика звезд-2». В конце 2002 года вышла песня «Ненавижу» новой подопечной Максима Фадеева — певицы Глюк’oZы. Благодаря телешоу стали известны такие исполнители, как Полина Гагарина, Елена Темникова, Юлия Савичева, Иракли, Пьер Нарцисс.

В 2003 году господин Фадеев создал свой продюсерский центр и стал совладельцем лейбла «Монолит Рекордс». В 2018 году продюсерский центр был закрыт. Были расторгнуты все контракты продюсера с артистами. Вместо него появился музыкальный лейбл MALFA.

В 2019 году Максим Фадеев объявил, что расторгает контракты со всеми артистами лейбла и оставляет им права на песни. В 2021 году продюсер сообщил, что права на музыку и образы его музыкальных проектов, в том числе певицы Глюк’oZы, групп Serebro и Total, проданы новому владельцу, пожелавшему остаться неизвестным.

Мария Федотова