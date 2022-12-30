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Коммерсантъ FM
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В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 40 рейсов

В столичных аэропортах сегодня вечером, 30 декабря, задержаны или отменены 44 рейса. Это следует из данных «Яндекс Расписания» на 20:16.

  • Из них во Внуково задержаны семь рейсов, два отменены;
  • в Домодедово задержаны 24 рейса, один отменен;
  • в Шереметьево задержаны восемь рейсов, отменены два.

В Москву в предпраздничные дни пришло потепление. Температура воздуха в столичном регионе в последний день 2022 года и в первый день нового года будет больше соответствовать ноябрю, но будет снежно, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Мария Федотова

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