В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 40 рейсов

В столичных аэропортах сегодня вечером, 30 декабря, задержаны или отменены 44 рейса. Это следует из данных «Яндекс Расписания» на 20:16.

Из них во Внуково задержаны семь рейсов, два отменены;

в Домодедово задержаны 24 рейса, один отменен;

в Шереметьево задержаны восемь рейсов, отменены два.

В Москву в предпраздничные дни пришло потепление. Температура воздуха в столичном регионе в последний день 2022 года и в первый день нового года будет больше соответствовать ноябрю, но будет снежно, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Мария Федотова