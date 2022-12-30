В Санкт-Петербурге перенесли спектакль с участием актрисы Лии Ахеджаковой

Спектакль «Мой внук Вениамин» с участием Лии Ахеджаковой, который должен был состояться 4 января в ДК «Выборгский» в Петербурге, перенесли. Об этом стало известно сегодня вечером, 30 декабря. На сайте «Выборгского» отмечается, что о новой дате его проведения будет сообщено позже. Госпожа Ахеджакова объяснила редакции «Подъем» отмену спектакля тем, что в этот день в здании ДК будут проводиться ремонтные работы. Она отметила, что никакой цензуры быть не может, так как пьеса успешно идет по всей России уже пять-шесть лет.

До этого на афишу с участием актрисы обратили внимание вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев, член фракции «Единая Россия» и автор канала «Поправка Щитов Z» Кирилл Щитов и член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Все вместе они выступили с осуждением проведения спектакля, в котором главную роль сыграет актриса, выступающая против проведения Россией специальной военной операции на Украине. Так, господин Медведев предположил, что получится «очень неплохой перформанс», если Лия Ахеджакова будет выступать в сопровождении «музыкантов». В конце своего поста он задался вопросом, нравится ли актрисе «Вагнер»? Марина Ахмедова поинтересовалась у Министерства культуры и властей Петербурга: «А гонорары ей выписываются с учетом того, что она жертвует на поддержку ВСУ? Надбавку закладываете сразу на ВСУ, убивающих наших людей? Или она потом разберется сама — сколько ей, сколько ВСУ?»

О том, что актриса якобы перевела деньги ВСУ, говорили в конце февраля, после начала военных действий на Украине. При этом сама госпожа Ахеджакова перевод «пожертвований» в пользу украинской армии опровергла.

До этого Минкультуры Нижегородской области рекомендовало концертному залу «Юпитер» отменить спектакль «Мой внук Вениамин» с участием актрисы.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург