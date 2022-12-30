После смерти Пеле к посольству Бразилии в Москве несут цветы

У здания посольства Бразилии в Москве (Большая Никитская улица, 54, с. 1) приспустили флаг в связи со смертью бразильского футболиста Пеле. Люди начали возлагать у посольства цветы и приносить свечи.
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Пеле скончался 29 декабря на 83-м году жизни. С 2021 года он боролся с раком толстой кишки. Его состояние ухудшалось с конца ноября. Прощание с Пеле состоится в понедельник, 2 января, похороны — 3 января. С 29 по 31 декабря в Бразилии объявлен траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью футболиста.
Подробнее о жизни и карьере Пеле — в материале «Ъ» «Футбол потерял короля».
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