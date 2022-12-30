РБК: Росавиация отказалась от публикаций оповещений о продлении закрытия аэропортов

С начала военной операции Росавиация 49 раз официально уведомляла о продлении запрета на полеты. Сегодня, 30 декабря, должно было быть 50-е объявление о продлении ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Однако было принято решение прекратить публикацию таких оповещений, сообщили РБК два источника, близких к авиавластям. При этом запрет на полеты сохраняется и действует до 8 января, извещают региональные аэропорты.

По словам источников издания, решение принято в связи с тем, что сообщения несут мало полезной информации для граждан, а до самих аэропортов и авиакомпаний информация доходит в том числе через аэронавигационные извещения. Таким образом, последнее официальное уведомление Росавиации было обнародовано 23 декабря, запрет вводился до 2 января.

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Мария Федотова