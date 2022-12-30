Профицит внешней торговли России вырос за девять месяцев в 2,2 раза

Профицит баланса товаров и услуг России вырос за январь—сентябрь 2022 года с $107,9 млрд до $236,5 млрд, следует из отчета Банка России об основных показателях статистики внешнего сектора.

«Расширение профицита баланса товаров и услуг до $236,5 млрд с $107,9 млрд стало результатом роста экспорта, обусловленного благоприятной ценовой конъюнктурой для основных товаров российского экспорта, и снижения импорта»,— говорится в отчете регулятора.

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ за январь—сентябрь 2022 года составил $196 млрд, что на $120,7 млрд больше показателя прошлого года, сообщают аналитики Банка России. Внешний долг РФ сократился с начала года на $48 млрд и составил $434,1 млрд. Международная инвестиционная позиция РФ по итогам первых девяти месяцев текущего года увеличилась с $484,8 млрд до $619,2 млрд.

Из предварительной оценки ЦБ, в январе—октябре 2022 года профицит текущего счета платежного баланса составил $215 млрд, что в 2,3 раза больше, чем год назад. В ЦБ поясняют, что основную роль в такой динамике текущего счета сыграл рост профицита баланса товаров и услуг из-за увеличения стоимости экспорта и снижения стоимости импорта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Импорт продолжает сжимать профицит торговли».

Эрдни Кагалтынов