Какими словами запомнится 2022 год

С помощью данных системы «Медиалогия» «Ъ» выяснил, какие слова и выражения прочно вошли в язык российских СМИ в уходящем году.
Спецоперация
Количество упоминаний в СМИ: 3,58 млн
Значение: специальная военная операция (СВО) — термин, которым власти России назвали «действия по защите людей в Донбассе».
Употребление: о начале спецоперации и вводе войск в ДНР и ЛНР рано утром 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Вооруженные силы РФ атаковали военную инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины. С октября удары наносятся по энергетической инфраструктуре. Главной целью спецоперации российские власти не раз называли защиту жителей Донбасса. Одним из результатов СВО стало присоединение к России новых территорий.
Санкции
Количество упоминаний в СМИ: 3,3 млн
Значение: меры воздействия, применяемые к правонарушителю и влекущие для него неблагоприятные последствия.
Употребление: члены НАТО, ЕС, а также многие другие страны резко осудили признание независимости Россией ДНР и ЛНР и начало специальной военной операции. Россия стала лидером по числу компаний и физлиц, оказавшихся под санкциями. Согласно базе данных Castellum.ai, на конец декабря количество антироссийских санкций превышает 10 тыс.
За введением персональных санкций последовало отключение банков от международных платежных систем, запрет на импорт технологий, отказ международных компаний работать в России, эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС и потолок цен.
Донбасс
Количество упоминаний в СМИ: 2,3 млн
Значение: сокращенное название Донецкого угольного бассейна, промышленное освоение которого началось в XIX веке.
Употребление: топоним Донбасс употребляется СМИ по отношению к территории Донецкой и Луганской народных республик. Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после непринятия некоторыми жителями юго-востока Украины революционной смены власти в Киеве.
Формально острая фаза конфликта завершилась Минскими соглашениями в феврале 2015 года, но столкновения и обстрелы продолжались и после. В феврале 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР и начала военную операцию в Донбассе.
Переговоры
Количество упоминаний в СМИ: 1,79 млн
Значение: способ мирного разрешения споров и конфликтов.
Употребление: чаще всего термин употреблялся в связи с российско-украинскими переговорами, которые начались в конце февраля, но были прерваны в мае. После этого стороны не раз заявляли о готовности к диалогу.
С присоединением в октябре к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе от любых переговоров с Владимиром Путиным. Однако в ноябре украинские власти уточнили, что готовы к диалогу, но только при выполнении ряда условий, включая вывод войск и отход к границам 1991 года. Москва условия Киева считает неприемлемыми.
Инфляция
Количество упоминаний в СМИ: 875,7 тыс.
Значение: повышение общего уровня цен на товары и услуги.
Употребление: после начала военной операции на Украине и введения западных санкций Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%, чтобы «компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски». В апреле ЦБ приступил к постепенному снижению показателя.
В сентябре она снизилась до 7,5%. 29 декабря глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что по итогам года инфляция составит около 12%. Во многих странах мира в этом году инфляция достигла рекордных значений за несколько десятилетий.
Частичная мобилизация
Количество упоминаний в СМИ: 640,6 тыс.
Значение: совокупность мероприятий, направленных на приведение вооруженных сил и инфраструктуры страны в военное положение.
Употребление: 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Призыву в армию в первую очередь подлежали граждане, служившие в армии, имеющие нужную военно-учетную специальность и боевой опыт. По словам президента, до конца октября были мобилизованы 318 тыс. человек.
В период мобилизации наблюдалась массовая миграция граждан России в соседние страны, сообщалось о многочисленных нарушениях при призыве. В Кремле несколько раз заявляли, что вторая волна мобилизации не планируется.
Демилитаризация
Количество упоминаний в СМИ: 558,9 тыс.
Значение: разоружение.
Употребление: демилитаризация Украины была названа президентом РФ Владимиром Путиным одной из целей специальной военной операции. К концу года Кремль сообщил о «существенном продвижении» к этой цели.
Согласно методическим рекомендациям по проведению «Уроков мужества» в российских школах (как отмечал «Ъ», там термин сформулирован подробнее, чем в выступлениях многих политиков), демилитаризация должна «юридически закрепить статус Украины как нейтрального государства, на территории которого не будут размещаться вооруженные силы НАТО, а сама Украина не будет проводить линию на вступление в этот альянс».
Беспилотник
Количество упоминаний в СМИ: 509,8 тыс.
Значение: беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Употребление: во время проведения специальной военной операции на Украине обе стороны конфликта активно используют беспилотные летательные аппараты — дроны, в том числе дня нанесения ударов. Так, в декабре украинскими беспилотниками был несколько раз атакован аэродром Энгельс в Саратовской области.
Страны Запада обвиняют Иран в поставках оружия, в том числе беспилотников, в Россию. В иранском МИДе признавали факт поставки дронов в Россию за несколько месяцев до начала боевых действий.
Денацификация
Количество упоминаний в СМИ: 501,8 тыс.
Значение: очищение от влияния нацистской идеологии.
Употребление: денацификация Украины — еще одна цель специальной военной операции, названная президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.
28 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что «наш абсолютный приоритет — четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и в которых должна быть обеспечена безопасность всех людей, которые там живут».
ПВО
Количество упоминаний в СМИ: 407,7 тыс.
Значение: противовоздушная оборона, комплексы по защите от воздушных атак.
Употребление: в ходе боевых действий на Украине обе стороны регулярно обмениваются артиллерийскими обстрелами, используя комплексы ПВО для защиты от них. По данным на конец декабря, на Украине повреждено более 35 тыс. объектов критической инфраструктуры. США несколько раз подтверждали, что продолжат усиливать украинскую систему ПВО. Приграничные регионы России тоже регулярно подвергаются обстрелам. О работе системы ПВО регулярно сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Референдум
Количество упоминаний в СМИ: 377,3 тыс.
Значение: всеобщее голосование по вопросам общегосударственного, регионального или местного значения.
Употребление: 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в подконтрольных России частях Херсонской и Запорожской областей Украины завершился пятидневный референдум о вхождении в состав РФ. По данным избиркомов, от 87% до 97% голосовавших высказались за присоединение. Церемония подписания договоров прошла 30 сентября в Кремле, позже они были ратифицированы Госдумой и Советом федерации.
На сегодняшний день независимость ДНР и ЛНР признана тремя государствами—членами ООН — Россией, Сирией и КНДР, а также частично признанными государствами Абхазия и Южная Осетия.
Импортозамещение
Количество упоминаний в СМИ: 364,9 тыс.
Значение: замещение импорта товарами, произведенными внутри страны.
Употребление: развитие Россией импортозамещения стало одной из мер борьбы с беспрецедентными санкциями. По данным проведенного в октябре РСПП опроса промышленников, критическую необходимость в импортозамещении бизнес испытывает по части закупок комплектующих и оборудования.
В начале декабря президент РФ Владимир Путин оценил результаты импортозамещения: «Средства затрачены немалые, и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи, которые перед собой ставили. Они не все еще решены — там вот такие толстые фолианты того, что мы должны сделать, но очень многое сделано».
Фейки
Количество упоминаний в СМИ: 345,9 тыс.
Значение: дезинформация (англ. fake — подделка).
Употребление: в начале марта президент России Владимир Путин подписал закон, который ввел уголовное наказание (максимальное — до 15 лет колонии) за распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил РФ. К концу года по этой статье возбуждено более 100 уголовных и около 4,5 тыс. административных дел.
Самым громким случаем стало дело оппозиционного политика Ильи Яшина (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), которого признали виновным в распространении фейков о российской армии и приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии.
Северный поток
Количество упоминаний: 307,3 тыс.
Значение: магистральный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря.
Употребление: 26 сентября Дания зафиксировала огромные утечки газа из трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Причиной аварии стали взрывы. Компания Nord Stream AG назвала повреждения беспрецедентными. Власти России заявили, что взрывы вырвали трубу длиной 40 м, полностью разрыв составляет 250 м.
Президент РФ Владимир Путин назвал взрывы актом международного государственного терроризма. Ответственность за взрывы до сих пор никто не взял, ведется расследование.
Чемпионат мира
Количество упоминаний в СМИ: 245,3 тыс.
Значение: мировое первенство по футболу, в котором соревнуются национальные команды разных стран.
Употребление: с 20 ноября по 18 декабря в Катаре проходил чемпионат мира по футболу. Подготовка к нему сопровождалась скандалами: руководство FIFA подозревалось в коррупции при выборе Катара, обсуждались также жаркий климат и сложности с употреблением алкоголя.
Победу завоевала сборная Аргентины, обыграв в финале победителей предыдущего мирового первенства — команду Франции. Судьба матча решилась в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 3:3.