Какими словами запомнится 2022 год

Количество упоминаний в СМИ: 3,3 млн

Значение: меры воздействия, применяемые к правонарушителю и влекущие для него неблагоприятные последствия.

Употребление: члены НАТО, ЕС, а также многие другие страны резко осудили признание независимости Россией ДНР и ЛНР и начало специальной военной операции. Россия стала лидером по числу компаний и физлиц, оказавшихся под санкциями. Согласно базе данных Castellum.ai, на конец декабря количество антироссийских санкций превышает 10 тыс.

За введением персональных санкций последовало отключение банков от международных платежных систем, запрет на импорт технологий, отказ международных компаний работать в России, эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС и потолок цен.