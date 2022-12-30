Стоимость проезда в Ижевске подорожает до 29 рублей в январе

Комиссия по тарифному регулированию минстроя Удмуртии утвердила повышение стоимости проезда на общественном транспорте в Ижевске. Предельный тариф начнет действовать с 10 января 2023 года и составит 29 руб., сообщает пресс-служба ведомства. Данное решение связано с ростом цен на топливо, горюче-смазочные материалы и запчасти, а также из-за необходимости индексации заработной платы сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Компании-перевозчики планируют установить для оплаты по безналичному льготную величину в размере 28 руб.

Стоимость проездных билетов для граждан, школьников и студентов также изменится на 7,4%. При этом пассажиры продолжат получать социальную поддержку, а также сохранится бесплатный проездной для пенсионеров, не имеющих федеральных и региональных льгот.

Напомним, в Воткинске с 1 января стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 30 руб.