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Проезд в общественном транспорте Воткинска подорожает до 30 рублей

В Воткинске с 1 января стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 30 руб., сообщает пресс-служба городской администрации. Данное решение связано с увеличение стоимости запасных частей, горюче-смазочные материалов и ремонтных работ.

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Кроме того, стоимость гражданского проездного билета увеличится до 1,8 тыс. руб., пенсионного — 1,4 тыс. руб., студенческого — 1,2 тыс. руб. Школьный проездной будет стоит 500 руб. за 70 поездок, а стоимость 100 поездок подорожает до 700 руб.


В администрации города отметили, что в Воткинске действует нерегулируемый тариф на пассажирские перевозки. В результате этого решение об изменении стоимости проезда перевозчик принимает самостоятельно.

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