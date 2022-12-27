Оппозиционного политика Илью Яшина этапировали из Москвы в Ижевск

Бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы, оппозиционного политика Илью Яшина (признан иностранным агентом) этапировали в СИЗО-1 в столице Удмуртии. Об этом рассказала его адвокат Мария Эйсмонт, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В УФСИН по Удмуртии отказались комментировать данную информацию, сославшись на персональные данные.

Напомним, Илью Яшина приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, оппозиционер провел YouTube-трансляцию, в ходе которой говорил об убийствах жителей украинской Бучи.

Ранее Илья Яшин находился в СИЗО-4 в Москве. Политика этапировали из следственного изолятора до вступления приговора в законную силу. По словам члена Совета по правам человека (СПЧ) и ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова , данное решение связано с «большим перелимитом» в столичных СИЗО.

Как отметила адвокат Мария Эйсмонт, власти не могут отправить Илью Яшина к месту отбывания наказания до вступления приговора в законную силу. Однако на перемещение подсудимого между СИЗО законодательных ограничений не предусмотрено. Госпожа Эйсмонт также рассказала, что из-за этапирования политика он не сможет увидеться со своей матерью, которая записалась на свидание с сыном на 29 декабря.