Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 30 декабря

13:19. Студенты и преподаватели Курского железнодорожного техникума собрали в зону специальной военной операции предновогодние подарки, сообщили в мэрии. Всего было отправлено 118 подарков, в которые вошли письма-поздравления, термокружки, шоколад, чай, небольшие подушки и полотенца.

13:10. В ходе специальной военной операции погибли два жителя Курска. Об этом сообщили в мэрии. Лейтенанту Григорию Петунину было 43 года. Рядовому Александру Науменко — 33.

13:00. Под обстрел попал Шебекинский городской округ, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, но «есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия»: «Выбиты окна, поврежден забор». ЧТо за предприятие, глава региона не уточнил. Он добавил, что сейчас идет повторный обстрел территории: «Информация о разрушениях уточняется».

11:29. Орловская область передала еще 2 тонны гуманитарного груза военнослужащим, участвующим в СВО.

11:07. Сегодня в 14:30 в Белгороде проверят уличные громкоговорители и электромеханические сирены на улице Привольной, 16, в районе школы №37. Проверка систем оповещения проводится ежедневно со 2 декабря. Она завершится 24 января.

09:02. Бойцы Управления Росгвардии Орловский области поздравили луганских школьников с наступающим Новым годом.