Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:20

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 30 декабря

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

13:19. Студенты и преподаватели Курского железнодорожного техникума собрали в зону специальной военной операции предновогодние подарки, сообщили в мэрии. Всего было отправлено 118 подарков, в которые вошли письма-поздравления, термокружки, шоколад, чай, небольшие подушки и полотенца.

13:10. В ходе специальной военной операции погибли два жителя Курска. Об этом сообщили в мэрии. Лейтенанту Григорию Петунину было 43 года. Рядовому Александру Науменко — 33.

13:00. Под обстрел попал Шебекинский городской округ, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, но «есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия»: «Выбиты окна, поврежден забор». ЧТо за предприятие, глава региона не уточнил. Он добавил, что сейчас идет повторный обстрел территории: «Информация о разрушениях уточняется».

11:29. Орловская область передала еще 2 тонны гуманитарного груза военнослужащим, участвующим в СВО.

11:07. Сегодня в 14:30 в Белгороде проверят уличные громкоговорители и электромеханические сирены на улице Привольной, 16, в районе школы №37. Проверка систем оповещения проводится ежедневно со 2 декабря. Она завершится 24 января.

09:02. Бойцы Управления Росгвардии Орловский области поздравили луганских школьников с наступающим Новым годом.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 декабря

Под минометный обстрел ВСУ сегодня попали курские село Гуево Суджанского района и поселок Теткино Глушковского, рассказал губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет, но разрушено…

Читать далее

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...