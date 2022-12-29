Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 декабря

10:29. В Белгородской области собрали 2 тыс. подарков для военнослужащих.

10:01. В Курске пройдет цикл новогодних ярмарок в ТЦ «Мегагринн», «Манеж», «Пушкинский», в рамках которых все желающие могут оставить подарки для детей или написать письмо российским бойцам — участникам СВО.

9:40. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Пострадавших нет. «Известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели»,— рассказал губернатор.

8:17. Российская ассоциация производителей заявила о прогнозах по падению экспорта по итогам года в 15%.