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обновлено 10:34

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 декабря

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:29. В Белгородской области собрали 2 тыс. подарков для военнослужащих.

10:01. В Курске пройдет цикл новогодних ярмарок в ТЦ «Мегагринн», «Манеж», «Пушкинский», в рамках которых все желающие могут оставить подарки для детей или написать письмо российским бойцам — участникам СВО.

9:40. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Пострадавших нет. «Известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели»,— рассказал губернатор.

8:17. Российская ассоциация производителей заявила о прогнозах по падению экспорта по итогам года в 15%.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 декабря

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