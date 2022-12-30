Россияне обживаются в Таиланде

Россияне вновь заинтересовались «зимовкой» в Таиланде: в ноябре 2022-го в азиатскую страну приехали почти 110 тыс. соотечественников, и, по прогнозам аналитиков, эта цифра будет только увеличиваться. А чаще граждан РФ тайские курорты в конце осени посещали только индийцы и малазийцы. Но по-прежнему ли жить в Таиланде так же дешево, как прежде? И не изменилось ли отношение местных к россиянам после начала боевых действий на Украине? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В середине лета 2022 года власти Таиланда решили, что с COVID-19 покончено, так что на местные курорты вновь устремились туристы, и россияне не стали исключением. От месяца к месяцу число посетивших страну соотечественников растет, допандемические показатели пока не достигнуты, но это, похоже, перспектива уже недалекого будущего. Своими впечатлениями от жизни в Бангкоке с “Ъ FM” поделился журналист Петр Пархоменко:

«Здесь по-настоящему дешево. В Бангкоке, в большом городе со всеми удобствами и сервисами, работающими круглосуточно, с любыми развлечениями, соотношение количества потраченных денег и качества жизни самое лучшее по сравнению с восьмью европейскими странами, которые мы успели посетить.

Жить здесь можно вполне комфортно на €600-€800 в месяц за вычетом жилья».

По словам собеседников “Ъ FM”, стоимость жизни во всех регионах Таиланда более или менее одинакова, а вот цены на аренду в столице и на курортах контрастируют. Так, квартира в центре Бангкока со всеми удобствами обходится среднем в €400 в месяц. На Пхукете все в разы дороже, рассказал собеседник “Ъ FM” Глеб: «Из-за наплыва русских цена месячной аренды квартиры-"двушки" выросла и составляет примерно 100-150 тыс. руб. в пересчете на наши деньги. Что касается частных домов, то сейчас их можно снять за 300-500 тыс. руб. в месяц, это обычные трехкомнатные коттеджи, не люкс-класс. При этом их обычная арендная ставка — 150 тыс.руб.».

Тем не менее нередко семьи, планировавшие задержаться в стране лишь на пару недель, в итоге оплачивают аренду на несколько месяцев вперед, а кто-то даже задумывается о покупке недвижимости. Правда, по-настоящему привлекательные предложения сейчас редкость, подчеркнула вице-президент компании Russia Sotheby’s International Realty Елена Мариничева: «Девелоперы убрали все спецпредложения, подарки, бонусы и так далее, которые раньше они использовали, чтобы привлечь внимание к своим проектам. Сейчас этого не требуется — все очень быстро распродается или сдается в аренду.

После Нового года все эти бонусы уже полностью аннулированы, и цены на жилье только поднимаются».

Зато у Таиланда в сравнении с большинством других стран, которые россияне готовы рассматривать для ПМЖ, есть несколько преимуществ, главное из которых — отношение местных, поделился журналист Петр Пархоменко: «Я бы не сказал, что здесь русским как-то особенно рады по сравнению со всеми остальными иностранцами. Но я ни разу не сталкивался даже с подобием агрессии, с каким-то холодом в общении. Кроме того, нет опасения, что тайские власти в связи с происходящим на Украине как-то ужесточат режим пребывания в стране, например, аннулируют визы или перестанут их выдавать».

И это вкупе с комфортным климатом и дешевизной привлекает соотечественников. Настолько, что в курортных регионах уже неплохо развита инфраструктура, ориентированная на россиян, продолжает Глеб из Паттайи: «Сейчас русская речь слышна вообще везде. Здесь появляется все больше услуг для россиян, открываются кафешки, работают маникюрные салоны, барбершопы. В тематических чатах предлагают помощь в обмене валюты или переводе денег на карты Тинькофф-банка или Сбербанка, потому что в местных пунктах не самый выгодный курс».

По данным тайских властей, самым популярным у россиян регионом страны стал остров Пхукет. Четверть всех отдыхающих там туристов — граждане России.

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