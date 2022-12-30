В Адыгее молокозаводу аннулировали декларацию на сливочное масло «Крестьянское»

ООО «Молзавод Новый» из Адыгеи не смог в кассационном порядке оспорить предписание Южного МУ Россельхознадзора об аннулировании декларации о соответствии на сливочное масло. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Согласно судебному акту, масло сладко-сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В образцах масла были обнаружены растительные жиры.

Ответчик заявил в суде, что производителем спорного сливочного масла является ОАО «Бологовский молочный завод», а Брянская испытательная лаборатория ВГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» наделена правом на отбор образцов, но не наделена правом на определение соответствия образцов конкретным требованиям. «Не исключено вмешательство ОАО "Бологовский молочный завод" в изначальный состав сливочного масла, произведенного обществом»,— утверждает ответчик.

Суд отметил, что согласно предоставленным документам ОАО «Бологовский молочный завод» производило лишь фасовку масла, производителем которого является «Молзавод Новый».

ООО «Молзавод Новый» было основано в 2004 году. Как указано на сайте компании, предприятие является одним из крупнейших переработчиков молока в Адыгее. Производит белые и копченые сыры, масло и спред.

По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром ООО «Молзавод Новый» является Александр Купин. По итогам 2021 года выручка компании составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 127,7 млн руб.

Ранее «Молзавод Новый» проиграл спор о защите деловой репутации. Общество обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Адыгеи об установлении факта несоответствия действительности сведений, порочащих деловую репутацию, размещенных на интернет-страницах поисковой системы «Яндекс». Негативные отзывы касаются менеджмента компании и качества выпускаемой продукции.

Наталья Решетняк

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