В Перми сгорел один из экскурсионных паровозов

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания паровоза (ретропоезда) ЕА-3113. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре, возгорание произошло 29 декабря в 20:30, когда поезд находился на втором железнодорожном пути цеха моторо-вагонных секций станции Пермь-2. В результате происшествия паровоз выгорел полностью. Предварительная причина — нарушение правил противопожарной безопасности машинистом-кочегаром. В 21:40 возгорание было ликвидировано силами пяти пожарных расчетов.

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Сейчас прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также законодательства о пожарной безопасности.

Паровоз ЕА-3113 — один из экскурсионных рестропоездов, курсирующих в Перми. Экскурсии на ретролокомотивах Свердловская железная дорога и Пермская пригородная компания организуют с 2019 года. ЕА-3113 стал четвертым паровозом, привезенным в город для этих целей. Такие машины Пермская железная дорога эксплуатировала в начале XX века. Он выпущен в США для Советского Союза по программе ленд-лиза в 1944 году.