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Коммерсантъ FM
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«Вкусно — и точка» хочет зарегистрировать товарный знак в Узбекистане

Российское ООО «Система ПБО», владеющее сетью «Вкусно — и точка», направила заявку на регистрацию двух товарных знаков в Узбекистане. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные узбекистанского Минюста.

Заявка появилась в базе данных министерства 28 декабря. Компания хочет зарегистрировать два товарных знака — Mazali va nuqta и Lazzatli va nuqta (они оба переводятся как «Вкусно — и точка»).

Сеть McDonald's в мае объявила об уходе с российского рынка. Активы компании купил предприниматель Александр Говор, управлявший 25 ресторанами McDonald's в Сибири по франшизе. Сеть в РФ была переименована во «Вкусно — и точка», ее первые рестораны в стране открылись 12 июня. В декабре ФАС разрешила владельцу сети купить логистического партнера McDonald’s.

Лаура Кеффер

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