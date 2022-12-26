ФАС разрешила владельцу «Вкусно — и точка» купить логистического партнера McDonald’s

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «Логистика и точка» о покупке 100% российских активов логистической компании HAVI Logistics (ООО «Рулог»). «Логистика и точка» принадлежит Александру Говору, который владеет сетью «Вкусно — и точка», открывшейся на замену McDonald's в РФ.

В сделку входят ООО «ХАВИ Узловая», ООО «РУЛОГ», ООО «ХАВИ Логистикс Елабуга», а также ООО «СТИ». Сумма сделки не уточняется. Во «Вкусно — и точка» говорили, что в рамках сделки компании господина Говора отойдут 14 распределительных центров.

HAVI Logistics была основана в 2003 году, является логистическим партнером McDonald's. Также предоставляет логистические услуги British Petroleum, IKEA, Nordsee. Распределительные центры HAVI работают на российском рынке с 2008 года.

О планирующейся сделке стало известно в ноябре. Напомним, McDonald's 16 мая объявил об уходе из России, а 12 июня в стране открылись первые рестораны сети «Вкусно — и точка». Большинство позиций их меню дублируют ассортимент американской сети.