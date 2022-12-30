Во Франции временно закроют здания Минэнерго для экономии электричества

Глава французского министерства энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше на четыре дня закроет девять подведомственных зданий для экономии электроэнергии. Они не будут работать с 30 декабря по 2 января, рассказала госпожа Панье-Рюнаше в эфире канала TF1Info. На этот срок во всех зданиях отключат отопление, а сотрудников просят по возможности уйти на удаленку.

Совет энергетической безопасности Франции еще в сентябре призывал французов готовиться к режиму жесткой экономии электричества. Французский оператор энергосетей RTE также предупредил об угрозе нарушений в подаче электроэнергии в январе 2023-го. В октябре премьер-министр Франции Элизабет Борн говорила, что правительство намерено сократить общее энергопотребление в стране на 10%. Она призывала сограждан экономить электричество.

Об энергетическом кризисе в стране — в материале «Ъ» «Правительство Франции ожидает холодный прием».

Лаура Кеффер