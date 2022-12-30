Летная по году

Вчера казанский аэропорт отчитался, что его пассажиропоток впервые достиг 4 млн пассажиров за год. По словам гендиректора Сергея Романцова, это в первую очередь связано с тем, что Казань стала базовым аэропортом для авиакомпании Nordwind, а также с появлением новых зарубежных рейсов. Вместе с тем действующие три терминала аэрокомплекса рассчитаны лишь на 2,5 млн пассажиров в год. В 2023 году планируется начать проектирование нового терминала — он позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 6,5 млн пассажиров. По мнению экспертов, эта задача вполне достижима, поскольку сейчас активно развивается внутренний туризм, несмотря на кризис, и субсидируются межрегиональные рейсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

О том, что пассажиропоток международного аэропорта Казань превысил 4 млн пассажиров в год, сообщила вчера его пресс-служба. «Впервые в истории гражданской авиации Республики Татарстан воздушная гавань перешагнула порог в 4 млн обслуженных пассажиров за год. Таким образом, воздушная гавань перешла в более высококонкурентную статусную категорию аэропортов»,— сказано в релизе.

Гендиректор аэропорта Сергей Романцов отметил, что «значительный рост пассажиропотока был достигнут во многом благодаря проведенной работе по расширению маршрутной сети и увеличению числа рейсов на уже имеющихся направлениях». В этом году в аэропорту «существенно расширили партнерское взаимодействие» с авиакомпанией Nordwind Airlines, которая стала базовым перевозчиком для Казани. Кратно увеличилось число выполняемых рейсов компании из Казани.

По словам господина Романцова, в 2022 году в казанский аэропорт пришли новые международные партнеры — Air Serbia, Armenia Airways, Southwind Airlines. «Возобновились после многолетнего перерыва рейсы авиакомпании Air Arabia. Открылась линейная станция технического обслуживания авиакомпании „Аэрофлот“»,— добавил гендиректор аэропорта. Он считает, что стратегия развития аэропорта в качестве транзитного хаба «успешно реализуется».

Напомним, аэропорт Казани был открыт в 1979 году, с 2019 года носит имя татарского поэта Габдуллы Тукая. С 2005 года началась реконструкция аэропорта, тогда был открыт терминал 2 для обслуживания VIP-пассажиров и бизнес-авиации. К 2012 году был открыт терминал 1А на 1,2 млн пассажиров. Терминал 1 был реконструирован к 2013 году. Таким образом, сейчас аэровокзальный комплекс состоит из трех терминалов, оснащен четырьмя телетрапами, 40 стойками регистрации, 24 кабинами паспортного контроля. Взлетно-посадочные полосы позволяют принимать современные воздушные суда без ограничений по взлетной массе (Airbus 380, Boeing 747, Ан-124 «Руслан», также вертолеты всех типов). Рядом с аэропортом располагается выставочный комплекс Kazan Expo, построенный к чемпионату мира WorldSkills-2019, и открытая в начале этого года гостиница Kravt Hotel Kazan Airport.

В 2021 году казанский аэропорт обслужил 3,7 млн пассажиров, что на 78,5% больше, чем годом ранее, а по сравнению с допандемийным 2019-м рост составил 11,7%. По загруженности аэропорт Казань занимает 12-е место среди всех российских аэропортов, а в Приволжском федеральном округе уступает лишь Уфе. В прошлом году маршрутная сеть аэропорта Казани включала 73 направления, из них 30 международных. По итогам 2021 года чистая прибыль по РСБУ АО «Международный аэропорт Казань» составила более 1 млрд руб., что в три раза больше, чем в 2020 году, и в 1,7 раза больше, если сравнивать с допандемийным 2019-м. Выручка в прошлом году достигла 3,26 млрд руб., что в 1,8 раза больше, чем в 2020 году, и на 18,7% — чем в 2019 году. АО контролирует правительство Татарстана через государственное АО «Связьинвестнефтехим».

В начале декабря этого года президенту Татарстана Рустаму Минниханову был представлен новый мастер-план по развитию аэропорта до 2050 года. Предыдущий документ, принятый в 2009 году, был рассчитан на 10 лет и объем перевозок до 2,5 млн пассажиров в год, однако это пороговое значение было преодолено уже в 2017 году.

Согласно новому мастер-плану стратегическая цель для аэропорта Казань — стать главным региональным транспортным узлом, связывающим Приволжский федеральный округ с Ближним Востоком, СНГ и Европой. Он предусматривает три этапа развития предприятия: до 2030, 2040 и 2050 годов. В том числе планируется строительство новых терминалов (пассажирского и почтово-грузового), ангара технического обслуживания, расширение пассажирского перрона и обновление всей сопутствующей инфраструктуры.

Вчера Сергей Романцов сообщил журналистам, что проектирование нового пассажирского терминала начнется в 2023 году. Общая пропускная способность всех терминальных комплексов составит 6,5 млн пассажиров в год. «Принято решение о начале проектирования еще одного терминала и проектировании ангарного комплекса технического обслуживания и ремонта воздушных судов. В январе проведем необходимые конкурсные мероприятия, и начнется проектирование. После его окончания и прохождения главгосэкспертизы приступим к строительству»,— сказал господин Романцов (цитата по «Татар-информ»). Он добавил, что строительство грузового терминала пока не планируется, поскольку грузопоток снизился почти наполовину по сравнению с 2021 годом. В то же время планируется реконструировать грузовой склад, увеличив его площади.

«Для того чтобы осуществлять рост дальше, нужно делать еще один терминал»,— отмечает руководитель компании по продаже авиабилетов AVT.travel Азамат Сабиров. По его словам, сейчас есть «проблема с багажными лентами», что замедляет обслуживание пассажиров. «Если третий терминал будет нормально спроектирован, то пассажиропоток спокойно станет больше в два раза за несколько лет»,— прогнозирует он.

Господин Сабиров указывает, что сейчас рост идет в основном за счет внутренних рейсов. «Многие операторы переносят рейсы из Москвы в регионы, потому что напрямую летать дешевле. У Казани есть возможность стать хабом за счет удобного географического расположения. Кроме того, сейчас государство активно субсидирует отечественные авиакомпании»,— говорит эксперт. По его словам, «это не первая ситуация, когда в кризис люди начинают путешествовать, и это несмотря на то, что цены выросли». Господин Сабиров отмечает, что из Казани увеличивается число полетов в Турцию, ОАЭ, люди также путешествуют в Европу. При этом он не исключает, что на статистику мог повлиять «мобилизационный кейс», когда большое количество людей уехало из страны. «Но на путешествия спрос не падает. Возможность увеличить пассажиропоток у Казани есть»,— заключает господин Сабиров.

Кирилл Антонов