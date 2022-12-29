Туризм раздвинул границы

Внутренний туризм на Урале вырос на четверть после закрытия границ и ограничений на туры за границей — за 2022 год Свердловскую область посетили более 2 млн туристов. Среди них доля деловых туристов сократилась на 10%, несмотря на увеличение количества деловых мероприятий. Уральские туристические компании отмечают рост числа посетителей в этом году на «длинные выходные». Среди проблем, препятствующих увеличению турпотока, эксперты называют нехватку в регионе загородных средств размещения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам 11 месяцев 2022 года турпоток в Свердловскую область составил 2 млн человек, что на 25% выше показателей 2021 года, сообщила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова. По ее словам, деловой туризм составил 70% от общего показателя турпотока, что на 10% меньше, чем в 2021 году. Снижение произошло не из-за сокращения деловых мероприятий, а ввиду возвращения деловых туристов в регион в качестве отдыхающих.

«В 2022 году Свердловская область стала победителем в номинации “Лучшая территория делового туризма” по версии Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, а в рейтинге событийного потенциала регионов России, который ежегодно выпускает Выставочный научно-исследовательский центр, уже на протяжении восьми лет Свердловская область занимает второе место, уступая только Санкт-Петербургу»,— заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В первом полугодии 2022 года только на трех крупнейших площадках Екатеринбурга («Екатеринбург-Экспо», Ельцин Центр и Синара-Центр) провели 56 мероприятий, что на 34% больше показателей аналогичного периода 2021 года, рассказал руководитель уральского конгресс-бюро Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Аркадий Киселев. По его словам, с начала года в «Екатеринбург-Экспо» прошло 77 мероприятий, участниками которых стали свыше 500 тыс. человек.

На этой площадке с 4 по 7 июля прошла международная промышленная выставка «Иннопром-2022». Несмотря на введенные санкции западными странами против РФ в «Иннопроме» приняли участие более 600 экспонентов, 79 официальных региональных делегаций и гостей из 51 страны мира. За четыре дня на «Иннопроме-2022» побывало свыше 36 тыс. человек. Также в этом году в Екатеринбурге в девятый раз прошел международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Архитекторы, строители и эксперты из разных отраслей обсудили все, что связано со строительством и городской средой. Форум стал крупнейшим отраслевым мероприятием в России.

«Екатеринбург — лидер делового туризма. Надо развивать другие направления. Благо, у нас для этого все есть. Есть насыщенный исторический контекст, например, Шигирский идол, которому двенадцать тысяч лет, Ильменская цивилизация, горнозаводская цивилизация, граница “Европа-Азия”. На Урале возможны все виды туризма: сплавляйся, иди в горы, катайся на горных лыжах. Все эти сценарии мы должны объединить в общую туристическую инфраструктуру, сделать бесшовные маршруты, чтобы турист каждые выходные мог открывать для себя новые места в родном регионе»,— сообщила «Ъ-Урал» управляющая компания туристско-рекреационными кластерами (УКТРК).

В УКТРК также отметили, что в Свердловской области действует 551 коллективное средство размещения, в том числе детские оздоровительные лагеря и санатории с номерным фондом 19,5 тыс. номеров на 50 тыс. мест. Среднегодовая загрузка коллективных средств размещения составляет порядка 55–60%. Как уточнил господин Киселев, Свердловская область стала лидером в Уральском федеральном округе (УрФО) по количеству размещенных в отелях постояльцев — в 2022 году показатель достиг 1,7 млн человек.

«Из болезненных тем: жителям области приходится отдыхать в выходные дни, в каникулярный период в соседних областях, потому что у нас элементарно не хватает для жителей Екатеринбурга и жителей Свердловской области качественных средств размещения по доступным ценам. Эта наша основная задача, при этом мы действительно видим положительные изменения, особенно на фоне последних 10 лет»,— считает глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

Однако в УКТРК считают, что гостиницы не являются драйвером туристического спроса, так как они лишь обслуживают спрос. «Якоря — вот, что тащит туристический трафик. Это то, ради чего турист сорвется с места и отправится в продолжительную поездку. Например, у нас в соответствии с концепцией развития туркластера “Гора Белая” таких якорей будет несколько: это горнолыжный курорт “Гора Белая”, Парк Горнозаводской цивилизации, Река Чусовая. В “Большой Сысерти” — это зоопарк, горнолыжный комплекс, обустройство береговой линии с парком отдыха на воде»,— отметили в УКТРК.

В целом участники туристического рынка отмечают успешность проведения сезона в 2022 году. «По ощущениям, количество туристов стабильно. У нас все стандартно — январские каникулы и три летних месяца, как всегда, самые посещаемые»,— поделились с «Ъ-Урал» в Мараловой ферме (поселок Висим). Историко-этнографический парк «Земля предков» в этом году посетило гораздо большее число туристов, чем годом ранее, однако в парке объясняют это, скорее, последствием карантинных ограничений. «Но другое дело: кто не ездил на экскурсии до закрытия границ, вряд ли станет ездить сейчас. Может, когда были длинные выходные: когда людям особо выбраться некуда, а выбраться хочется, конечно, приезжают. И на сплавы приезжали летом — около полутора десятков в этом году провели»,— отметили в «Земле предков».

Как пояснили в УКТРК, на рынке туризма действительно сказались последствия ковида: люди хотят на природу, активность — люди не могут не отдыхать. «За границу особо не полетишь. Поэтому сейчас активно развиваются глэмпинги, кемпинги, запрос превышает предложение»,— пояснили в компании, отметив, что путешествовать по России сегодня предпочитают 86% опрошенных агентством VISION жителей, при этом 80% путешествуют на расстояние 500 км от дома, то есть на расстояние «одного бака бензина».

«Во-первых, люди в целом стали больше заботиться о своем здоровье после перенесенного ковида. Потом экономическая ситуация подталкивает к тому, что большинство поездок осуществляются внутри своего макрорегиона»,— подтвердил такую тенденцию Михаил Мальцев. По его мнению, в 2023 году Свердловская область может побороться за лидерские позиции в сфере туризма среди соседних регионов, от которых она отстала в этом году.

Диана Сунагатуллина