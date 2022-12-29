Путь к мандатам усыпали лепестками

Ивановская областная дума на внеочередном заседании в четверг по инициативе регионального избиркома приняла постановление об изменении схемы одномандатных округов. Их стало на семь больше (20 вместо 13). При нарезке был использован так называемый лепестковый принцип: округа, традиционно поддерживающие оппозицию, «разбавили» лояльными к власти территориями, отмечает политолог. Представители «Единой России», которая сейчас располагает большинством в областной думе, полагают, что новая нарезка округов логичнее прежней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Депутаты Ивановской областной думы приняли постановление об изменении схемы одномандатных округов, разработанное региональным избиркомом. 18 законодателей проголосовали за, семеро (все — КПРФ) — против. Сейчас в Ивановской областной думе 15 единороссов, семь представителей КПРФ, два — ЛДПР, один — «Справедливой России — За правду» (СРЗП). Выборы областной думы, как и выборы главы региона, должны пройти осенью 2023 года. В мае 2022 года количество депутатов, избираемых по мажоритарной системе, было увеличено с 13 до 20 (общее количество мандатов также выросло с нынешних 26 до 30). Количество депутатов, избираемых по пропорциональной системе, соответственно, ранее было снижено с нынешних 13 до 10.

При новой нарезке одномандатных округов избирательная комиссия использовала так называемый лепестковый принцип, когда крупные города или их части соединяют с сельской местностью в единые избирательные округа: это позволяет «разбавить» более критически настроенных городских избирателей более лояльными сельскими. Так, одномандатный округ №8 (город Кинешма), от которого избран член КПРФ Дмитрий Саломатин, разделен на два округа, в которые теперь входят части Кинешмы и Кинешемского района (от него избран единоросс Сергей Мазалов).

Зампред избирательной комиссии Ивановской области Александр Павлов сообщил «Ъ», что при нарезке одномандатных округов использовался «самый главный метод — математический».

«Мы нарезали территорию Ивановской области таким образом, чтобы соблюсти численность избирателей по каждому округу, чтобы не возникло никаких анклавных территорий. И нам удалось выдержать все требования федерального закона. Конструктивных предложений по изменению округов или перемещению их границ ни от кого не поступило ни в избирательную комиссию, ни, насколько я знаю, в областную думу»,— пояснил он.

Позицию избиркома не разделяет глава фракции КПРФ в Ивановской облдуме Александр Бойков. По его мнению, новая схема является «попыткой удержания власти "Единой Россией"». «Теперь муниципалитеты как субъекты у депутата не в приоритете. Ситуацию, в которой мы находимся, можно сравнить с игрой с наперсточником: ты всегда останешься в дураках. Но эта нарезка, я уверен, в дальнейшем ударит и по самой власти»,— заявляет коммунист. Он уверен, что КПРФ, несмотря на новую нарезку округов, будет представлена в следующем созыве Ивановской областной думы.

Глава фракции «Единой России» в областной думе Анатолий Буров считает, что избирателям «абсолютно по барабану, какая это нарезка».

«Избирателю вообще не важно, в каких еще населенных пунктах работает его депутат,— сказал он “Ъ”.— Избиратель приходит на участок и голосует за своего депутата, которого знает. А еще жизнь вперед ушла, зачем мы цепляемся за какие-то территории? У нас сильнейшая миграция населения. В этом смысле эта нарезка более логична, чем старая. И какая разница, сколько там глав поселений у меня как у депутата. Работать надо с людьми, да и все».

Практику «лепестковой» нарезки одномандатных округов используют уже несколько лет, рассказал «Ъ» президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков: «Стараются перенарезать округа таким образом, чтобы кандидатам с админресурсом было удобнее работать, чем потенциальной оппозиции. Почти во всех крупных городах, таких как Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, используется такой подход. Такая практика дает возможность осложнить выборы для кандидатов не от власти».

Ранее количество депутатов, избираемых по пропорциональной системе, было вдвое снижено в Ярославской областной думе. Новая нарезка одномандатных округов в регионе пока не принята. Всего с 2018 года долю депутатов, избираемых по партийным спискам, уменьшили в 11 регионах, в том числе в республиках Алтай и Марий Эл, Хабаровском и Приморском краях, Новгородской и Саратовской областях.

Александр Тихонов, Ярославль