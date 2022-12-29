Отлично-надлежащая отчетность

Правительство Нижегородской области на очном заседании обсудило результаты исполнения национальных проектов в 2022 году. Заместители губернатора кратко с презентациями рассказали о 100-процентном расходовании средств. На народные нужды по линии нацпроектов было выделено 46,2 млрд руб. Все докладчики получили «надлежащие» или «отличные» оценки. Губернатор покритиковал власти Чкаловска и дважды упомянул арестованного подрядчика Ивана Джиоева, сорвавшего стройки медпунктов и социальных объектов в нескольких районах. Чиновники в своих докладах перекладывали ответственность за действия подрядчика с одного министерства на другое, но так и не нашли виноватого в своем кругу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Заседание Правительства Нижегородской области по итогам исполнения нацпроектов в 2022 году состоялось в Гербовом зале нижегородской ярмарки. За признание работы успешной голосует Никитин Глеб, губернатор Нижегородской области. Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Поляков Егор, заместитель губернатора Нижегородской области. Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Заседание Правительства Нижегородской области по итогам исполнения нацпроектов в 2022 году состоялось в Гербовом зале нижегородской ярмарки. На снимке слева направо: Никитин Глеб, губернатор Нижегородской области, Морозов Сергей, заместитель губернатора Нижегородской области (спиной) и Бетин Андрей, заместитель губернатора Нижегородской области. Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Никитин Глеб, губернатор Нижегородской области у елки желаний. Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Тех, кто досидел заседение правительства до конца, ждал новогодний фуршет Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 5 Заседание Правительства Нижегородской области по итогам исполнения нацпроектов в 2022 году состоялось в Гербовом зале нижегородской ярмарки. За признание работы успешной голосует Никитин Глеб, губернатор Нижегородской области. Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Поляков Егор, заместитель губернатора Нижегородской области. Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Заседание Правительства Нижегородской области по итогам исполнения нацпроектов в 2022 году состоялось в Гербовом зале нижегородской ярмарки. На снимке слева направо: Никитин Глеб, губернатор Нижегородской области, Морозов Сергей, заместитель губернатора Нижегородской области (спиной) и Бетин Андрей, заместитель губернатора Нижегородской области. Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Никитин Глеб, губернатор Нижегородской области у елки желаний. Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Тех, кто досидел заседение правительства до конца, ждал новогодний фуршет Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Правительство Нижегородской области провело итоговое заседание, на котором губернатору были представлены отчеты об исполнении национальных проектов. Местом проведения мероприятия стала Нижегородская ярмарка.В конце года власти начали активно раскручивать новую площадку — Дом народного единства в парке Пушкина, но, как заметил один из работников ярмарки, у них «кормят гораздо вкуснее». Накрытые в банкетном зале столы выглядели привлекательно, но прежде чем перейти к фуршету, чиновники больше двух часов докладывали об исполнении 13 нацпроектов.

В общей сложности на них в 2022 году выделено 46,2 млрд руб. Губернатор Глеб Никитин сразу предупредил собравшихся, что «неудов» при реализации нацпроектов в Нижегородской области не допущено.

Первым за потраченные на нацпроект «Демография» 4,75 млрд руб. отчитался и получил оценку «надлежащее исполнение» замгубернатора Андрей Гнеушев. Он рассказал про полностью израсходованный бюджет на финансовую поддержку семей: выплаты на рождение детей, уход за пожилыми и инвалидами. «Сама по себе демографическая ситуация нас не устраивает, несмотря на исполнение показателей нацпроекта»,— заключил в итоге губернатор и пообещал в рамках Регионального совета разработать новые идеи по снижению смертности и повышению рождаемости.

Зампред Олег Беркович, курирующий культуру и туризм, на слайдах показал, как в рамках нацпроекта были потрачены 1,177 млрд руб. Он показал отремонтированные сельские клубы и библиотеки, пообещал благоустроить центр Арзамаса в 2023 году и рассказал, когда откроется нижегородский участок трассы М-12 Москва — Казань. Губернатор распорядился найти в бюджете 2023 года не менее 100 млн руб. на субсидии предпринимателям, открывающим в районах гостиницы на 50–100 номеров.

По предложению главы региона Олегу Берковичу поставили «отлично» за культуру и «надлежаще» за туризм. Следом отличную оценку за экологию получил замгубернатора Андрей Бетин. Он отчитался за 2,6 млрд руб. и ликвидацию 885 свалок вместо 606 запланированных. Члены правительства тут же договорились с мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым, что в 2023 году помогут ему в расчистке реки Борзовки, на которую глава города запросил из областного бюджета 80 млн руб.

Не менее «надлежаще» о появлении новых 2,8 тыс. мест в 15 детсадах, строительстве школ и ремонтах поликлиник отчитался замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов. Ему пришлось вспомнить о недостроенных с 2021 года фельдшерско-акушерских пунктах в нижегородских селах. «С учетом двухлетней программы у нас вводится 51 ФАП. Мы прекрасно знаем, что по нескольким произошел срыв сроков из-за действий недобросовестных подрядчиков»,— заявил губернатор, не называя по имени недавно арестованного Ивана Джиоева из ООО ИСБ. Глава региона пообещал, что все проблемные ФАПы в 2023 году заработают, если для них найдут медиков.

Замгубернатора по финансово-экономическому блоку Егор Поляков, оценивавший каждый доклад с точки зрения кассового исполнения, добавил, что ФАПы лежат в зоне ответственности регионального минстроя, а не минздрава.

Отчитывавшийся за строительный блок замгубернатора Сергей Морозов говорить о ФАПах не стал, быстро пролистнув эту информацию в своей презентации. Кроме бюджетных средств на строительство и ремонт дорог, социальных объектов и расселение аварийного фонда Сергей Морозов добавил в отчет пару десятков миллиардов инфраструктурно-бюджетных кредитов и средств Фонда национального благосостояния. Губернатор похвалил своего зама за освоение самого большого бюджета в 54,5 млрд руб. и покритиковал муниципальных заказчиков из Чкаловска за два сорванных проекта. Глава региона отметил, что эти единичные случаи не характеризуют работу правительства в целом. Господин Никитин вновь вспомнил про ООО ИСБ, говоря о сорванном проекте очистных сооружений в Семенове. Сергей Морозов заявил, что срок их ввода не истек и объект доделают в 2023 году. За израсходованные на дороги 17,6 млрд руб. (вдвое больше, чем в 2021 году) Сергею Морозову поставили «отлично», по проектам «Экология», «Жилье и городская среда» — «надлежаще».

Отчет своего заместителя Андрея Саносяна о развитии цифровизации и госуслуг глава региона также оценил как «отлично». Оценивая проект «Наука и университеты» губернатор заметил, что от Нижегородского научно-образовательного центра ему «не хватает какого-то прорыва», а трем вузам, участвующим в программе «Приоритет-2030», есть, над чем работать.

Проголосовав за отличные и надлежащие оценки самим себе, члены правительства выбрали открытки с новогодней елки и пообещали исполнить записанные в них детские желания. До фуршетных столов добрались далеко не все участники совещания. Часть утомленных долгим заседанием чиновников предпочли поехать домой по длинным пробкам, которые образовались в Нижнем Новгороде из-за обильного снегопада.

Роман Кряжев