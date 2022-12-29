ЕС отказался вводить ограничения на въезд для приезжающих из Китая

Европейский союз не поддержал инициативу Италии о введении ограничений для прилетающих из Китая, пишет Financial Times.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны ЕС придерживаться той же политики, что и итальянские власти, и возобновить обязательную медицинскую проверку всех прибывающих из Китая. Госпожа Мелони заявила, что принятые итальянскими властями меры будут «неэффективными, если они не будут соблюдаться на европейском уровне». Однако Франция, Германия и другие страны заявили, что текущая ситуация не требует изменения их национальных политик борьбы с COVID-19.

Европейская комиссия заявила, что вариант «омикрон», распространенный в Китае, уже присутствует в Европе. «Тем не менее мы сохраняем бдительность и будем готовы применить экстренные меры в случае необходимости»,— заявили в комиссии.

Кирилл Сарханянц