Кадыров отжался после прямой линии

На прямой линии с жителями Чечни главе республики Рамзану Кадырову задали вопрос о состоянии его здоровья. По завершении конференции господин Кадыров отжался 35 раз.

«Я абсолютно здоров. Каждый день тренируюсь, плаваю. После нашего эфира я покажу, что спортивно готов, если нужно»,— сказал в ходе прямой линии глава Чечни (цитата по «РИА Новости»).

Он сообщил, что несколько дней назад проверял сосуды, сердце, легкие — «все было чисто». Рамзан Кадыров каждые три месяца сдает анализы, проводит полное обследование, диагностику. «Они (врачи.— "Ъ") говорят, что я абсолютно здоров. Поэтому кто хочет, чтобы мы болели, мы назло им здоровы»,— заявил глава республики.

Он отметил, что вопросы по поводу его здоровья могли возникнуть из-за видео из Дагестана, где он выходит их машины, и ему помогает помощник.

Дарья Эрозбек