Памятные и предстоящие

Выборы мэра Москвы, коронация короля Великобритании, 100-летие спортивного общества «Динамо» и другие события наступающего года.
Январь
1 января — вступление Хорватии в Шенгенскую зону и переход страны на евро
10 января — 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус»
13–14 января — президентские выборы в Чехии
15 января–15 апреля — Всемирная выставка (Expo 2023) в Буэнос-Айресе
16–20 января — Всемирный экономический форум в Давосе
25–29 января — чемпионат Европы по фигурному катанию в Эспоо (Финляндия)
Февраль
5 февраля — 65-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми»
13 февраля — 150 лет со дня рождения певца Федора Шаляпина
16–26 февраля — Берлинский кинофестиваль
19 февраля — церемония вручения премии BAFTA
Март
12 марта — 95-я церемония вручения премии «Оскар»
22–26 марта — чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония)
27–29 марта — 16-я Европейская газовая конференция в Вене
Апрель
1 апреля — 150 лет со дня рождения композитора Сергея Рахманинова
18 апреля — 100 лет со дня основания спортивного общества «Динамо»
18–20 апреля — Российский международный энергетический форум в Санкт-Петербурге
Май
6 мая — коронация короля Великобритании Карла III
12–28 мая — чемпионат мира по хоккею с шайбой в Латвии и Финляндии
13 мая — финал музыкального конкурса «Евровидение» в Ливерпуле (Великобритания)
14 мая — 75 лет со дня образования государства Израиль
16–27 мая — Каннский кинофестиваль
22 мая–11 июня — открытый чемпионат Франции по теннису «Ролан Гаррос»
Июнь
10 июня — финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле
14–17 июня — Петербургский международный экономический форум
22 июня — 50 лет со дня подписания бессрочного Соглашения между СССР и США о предотвращении ядерной войны
Июль
3–16 июля — Уимблдонский теннисный турнир
10–13 июля — международная промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге
13 июля — 50 лет со дня выхода первого альбома группы Queen
Август
2 августа — 90 лет со дня введения в эксплуатацию Беломорско-Балтийского канала
19–27 августа — чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште
Сентябрь
4 сентября — 25 лет со дня регистрации компании Google
5–8 сентября — VIII Восточный экономический форум во Владивостоке
10 сентября — Единый день голосования, включая выборы мэра Москвы
23 сентября–8 октября — Летние Азиатские игры в Китае.
Октябрь
11–13 октября — Российская энергетическая неделя в Москве
Ноябрь
16 ноября — 90 лет со дня установления дипломатических отношений между СССР и США
22 ноября — 60 лет со дня убийства 35-го президента США Джона Кеннеди
Декабрь
10 декабря — церемония вручения Нобелевских премий
12 декабря — 30 лет со дня принятия Конституции РФ
28 декабря — 50 лет со дня публикации первого тома книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» на русском языке