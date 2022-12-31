Памятные и предстоящие

Выборы мэра Москвы, коронация короля Великобритании, 100-летие спортивного общества «Динамо» и другие события наступающего года.

Январь

1 января — вступление Хорватии в Шенгенскую зону и переход страны на евро

10 января — 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус»

13–14 января — президентские выборы в Чехии

15 января–15 апреля — Всемирная выставка (Expo 2023) в Буэнос-Айресе

16–20 января — Всемирный экономический форум в Давосе

25–29 января — чемпионат Европы по фигурному катанию в Эспоо (Финляндия)

Февраль

5 февраля — 65-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми»

13 февраля — 150 лет со дня рождения певца Федора Шаляпина

16–26 февраля — Берлинский кинофестиваль

19 февраля — церемония вручения премии BAFTA

Март

12 марта — 95-я церемония вручения премии «Оскар»

22–26 марта — чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония)

27–29 марта — 16-я Европейская газовая конференция в Вене

Апрель

1 апреля — 150 лет со дня рождения композитора Сергея Рахманинова

18 апреля — 100 лет со дня основания спортивного общества «Динамо»

18–20 апреля — Российский международный энергетический форум в Санкт-Петербурге

Май

6 мая — коронация короля Великобритании Карла III

12–28 мая — чемпионат мира по хоккею с шайбой в Латвии и Финляндии

13 мая — финал музыкального конкурса «Евровидение» в Ливерпуле (Великобритания)

14 мая — 75 лет со дня образования государства Израиль

16–27 мая — Каннский кинофестиваль

22 мая–11 июня — открытый чемпионат Франции по теннису «Ролан Гаррос»

Июнь

10 июня — финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле

14–17 июня — Петербургский международный экономический форум

22 июня — 50 лет со дня подписания бессрочного Соглашения между СССР и США о предотвращении ядерной войны

Июль

3–16 июля — Уимблдонский теннисный турнир

10–13 июля — международная промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге

13 июля — 50 лет со дня выхода первого альбома группы Queen

Август

2 августа — 90 лет со дня введения в эксплуатацию Беломорско-Балтийского канала

19–27 августа — чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште

Сентябрь

4 сентября — 25 лет со дня регистрации компании Google

5–8 сентября — VIII Восточный экономический форум во Владивостоке

10 сентября — Единый день голосования, включая выборы мэра Москвы

23 сентября–8 октября — Летние Азиатские игры в Китае.

Октябрь

11–13 октября — Российская энергетическая неделя в Москве

Ноябрь

16 ноября — 90 лет со дня установления дипломатических отношений между СССР и США

22 ноября — 60 лет со дня убийства 35-го президента США Джона Кеннеди

Декабрь

10 декабря — церемония вручения Нобелевских премий

12 декабря — 30 лет со дня принятия Конституции РФ

28 декабря — 50 лет со дня публикации первого тома книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» на русском языке