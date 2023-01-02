Игры в разум

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Винокуров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Андрей Винокуров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В прошедшем году главные новости о работе внутриполитического блока Кремля были связаны уже не только и не столько с политической, сколько с общественной сферой. Если раньше блок больше занимался конфигурированием партийно-политической системы, то теперь взялся за работу с мировоззрением школьников и студентов, чего раньше делать открыто избегал. Этот барьер был пройден после начала специальной военной операции.

По итогам 2022 года Экспертный институт социальных исследований в числе прочего выделил три «проекта года». Эта организация выполняет роль своеобразного think tank для внутриполитического блока Кремля, поэтому неудивительно, что фактически именно он и является автором выбранных проектов. Как минимум два из них — «ДНК России» и «Разговоры о важном» — действительно стали знаковыми для прошедшего года. А само их появление говорит о смене вектора и принципов работы администрации президента.

За годы работы с внутриполитическими темами у меня создалось впечатление, что в Кремле всегда разделяли условные политический и общественный миры. Да, грань была тонкой, но все же была.

Это похоже на то, как во многих СМИ сосуществуют отделы внутренней политики и общества: их журналисты могут пересекаться по темам, писать об одном и том же, но все же с разных сторон и, как правило, с разным подходом. Вот и во внутриполитическом блоке Кремля, по моим впечатлениям, подход к работе в двух этих сферах различался.

Политическая сфера представлялась неким конструктором без четкой инструкции по сборке. В нем можно было менять те или иные блоки в зависимости от пожеланий собирающего или заказчика, а какие-то детали можно было и вовсе убрать. Задумайтесь, и вам наверняка придут на ум один-два вроде бы некогда ярких политика, которые потом внезапно пропали с внутриполитической карты России и в лучшем случае канули в информационное небытие. Единственным неотменимым условием, ограничивавшим фантазию архитектора внутриполитической конструкции, была устойчивость системы. Если сравнивать с работой сантехника — унитаз можно поставить любой, главное, чтобы трубы не прорвало. Примеры прорывов, кстати, бывали: это и протестные митинги в 2011–2012 годах, и редкие, но все же случавшиеся поражения согласованных кандидатов в губернаторы на выборах.

Общество же, на мой взгляд, все же воспринималось Кремлем несколько по-другому. Кремлевским обитателям оно, похоже, представлялось неким живым организмом, который нельзя свободно переконструировать по своему желанию и видению.

Было ощущение, что в случае несогласия с изменениями общество даже может активно проявить недовольство, и тогда возможен тот самый «прорыв политической трубы».

Чтобы этого не произошло, к обществу надо было прислушиваться, критику учитывать и вообще воспринимать пусть не как равнозначного, но все же собеседника.

В принципе примером обоих подходов может служить активное обсуждение администрацией президента партийной реформы в 2021 году. Основной аргумент в ее пользу был таким: нынешняя конфигурация партий не соответствует общественному запросу в полной мере. В результате в Госдуме появилась пятая партия — «Новые люди», которая, по задумке ее создателей, должна была аккумулировать электорат условно демократическо-либеральной части общества. В политической сфере правила всегда были жесткими. Но в согласии с ними для определенной части общества была создана и продвинута в Думу отдельная партия.

Однако прошедший год, на мой взгляд, показал изменение подхода и акцентов со стороны администрации президента.

Можно сказать, что теперь к работе с обществом и его умонастроениями администрация подходит более решительно, не стесняясь открытого влияния, которое до сих пор было в ходу в основном в сфере внутриполитической.

В администрации все меньше боятся слова «идеология». Раньше даже кулуарные дискуссии по поводу того, что стране не помешала бы идеология, разбивались о 13-ю статью Конституции — там написано, что в России «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Но сейчас в Кремле пришли к выводу, что государственную идеологию устанавливать, может, и нельзя, а национальную — можно, объяснил мне один собеседник.

Разговоры о национальной идеологии ведутся теперь открыто. Так, начальник президентского управления по общественным проектам Сергей Новиков может даже посоветовать классным руководителям на публичном мероприятии не стесняться самого слова «идеология». Под идеологией в администрации президента сейчас понимают культивирование правильных ценностей, которые прописаны не абы где, а в Доктрине национальной безопасности (советую всем прочитать эту действительно неординарную часть документа).

Более того, в 2022 году Кремль публично рассказал и показал, как он эти ценности намерен доносить до молодого поколения.

Для школьников, учащихся колледжей и студентов появилась единая организация — Российское движение детей и молодежи «Движение первых» с официально задекларированными ценностями. На его первом съезде курирующий в Кремле внутреннюю политику первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко заявлял, что задача движения в том числе противостоять с помощью этих ценностей «давлению извне», оказываемому, как считают российские лидеры, в том числе и на детей. Одним из вариантов названия движения были старые добрые «Пионеры»: оно в итоге было отвергнуто, но и одобренное наименование от влияния пионерии все равно не свободно — пионерами изначально называли первопроходцев. Делать движение всеобщим идеи вроде бы нет, но ценности будут доноситься до всех школьников, в том числе и через введенные в этом году и уже упомянутые «Разговоры о важном».

Аналогичные процессы происходят и в вузах. Так, в этом же году стало известно, что для студентов подготовят специальный учебно-методический комплекс «Основные принципы российской государственности». Это часть того самого проекта «ДНК России», авторы которого хотят найти и укрепить общий ценностный базис российского общества под условным названием «пентабазис» — он базируется на пяти элементах: патриотизм (для уровня страны), доверие к общественным институтам (для уровня государства), согласие (для уровня общества), традиции (для уровня семьи), созидание (для уровня человека). Не вся эта конструкция ясна без дополнительных подробных пояснений, но во всяком случае внутриполитический блок администрации вполне публично заявляет о своей сопричастности проекту. Среди авторов научной статьи, в которой излагаются концепция «пентабазиса»,— руководитель президентского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, который уже выступал с этими идеями перед теми же классными руководителями. На недавнем заседании Госсовета, посвященном молодежной политике, президент Владимир Путин сам заявил о том, что для студентов будет разработан академический курс, посвященный истории и основам российской государственности.

Кстати, была в 2022 году и еще одна новация, касающаяся «борьбы за умы», пусть и менее публичная. Долгое время для Кремля было не так важно, каких мировоззрений придерживаются чиновники, если они хорошо решают свои задачи. Однако в этом году стало известно о намерении администрации президента внедрить во все ведомства специальных людей, ответственных за информационно-политическую работу.

Нетрудно заметить, что все эти новости появились уже после начала СВО в феврале 2022 года.

Спецоперация стала не просто затянувшимся событием, но и явлением, которое влияет и на все сферы общества. Дизайн работы внутриполитического блока Кремля она изменила точно: подход к общественным настроениям все больше напоминает подход к политической системе. И едва ли это чисто ситуативное изменение: во всяком случае, в 2023 году нам, видимо, придется жить по этим обновленным правилам.