Кадыров заявил, что никогда не будет баллотироваться в президенты России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хотя и имеет право баллотироваться на выборах президента России, но делать этого никогда не будет. Он пожелал долгого правления нынешнему главе государства Владимиру Путину и пообещал помогать ему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

«Я гражданин России, я имею право (баллотироваться в президенты.— "Ъ"). Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный… После такого руководить, управлять страной практически невозможно»,— сказал господин Кадыров на прямой линии с жителями республики, отвечая на вопрос о слухах о его возможном выдвижении на пост президента РФ.

В январе прошлого года Рамзан Кадыров заявлял, что не видит себя ни президентом России, ни министром, ни на какой-либо другой должности федерального уровня.

Дарья Эрозбек