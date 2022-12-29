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Коммерсантъ FM
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Кадыров заявил, что никогда не будет баллотироваться в президенты России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хотя и имеет право баллотироваться на выборах президента России, но делать этого никогда не будет. Он пожелал долгого правления нынешнему главе государства Владимиру Путину и пообещал помогать ему.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

«Я гражданин России, я имею право (баллотироваться в президенты.— "Ъ"). Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный… После такого руководить, управлять страной практически невозможно»,— сказал господин Кадыров на прямой линии с жителями республики, отвечая на вопрос о слухах о его возможном выдвижении на пост президента РФ.

В январе прошлого года Рамзан Кадыров заявлял, что не видит себя ни президентом России, ни министром, ни на какой-либо другой должности федерального уровня.

Дарья Эрозбек

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