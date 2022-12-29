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Коммерсантъ FM
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Нидерланды перестанут автоматически давать убежище бежавшим от мобилизации россиянам

Россияне, бежавшие в Нидерланды из-за боязни быть мобилизованными в России, лишатся права автоматически получать убежище в стране. Служба иммиграции и натурализации (IND) Нидерландов будет рассматривать их дела наравне с заявлениями других людей о предоставлении убежища и поэтому также может отклонять их. Об этом сообщил статс-секретаря министерства безопасности и юстиции королевства Эрик ван дер Бург.

Три месяца назад господин ван дер Бург объявил, что гражданам России, бежавшим от мобилизации, в любом случае будет разрешено оставаться в Нидерландах. Это было сделано для того, чтобы предотвратить судебное преследование этих людей, если они будут отправлены обратно.

По словам статс-секретаря, сейчас ситуация иная, поскольку мобилизация в России завершена. Однако ужесточение мер не коснется дезертировавших профессиональных военных. На данный момент по их ходатайствам о предоставлении убежища не принято никакого решения, что означает, что пока им автоматически разрешается оставаться в королевстве.

«Это связано с тем, что отсутствует актуальная, однозначная и достоверная информация о том, в какой степени призывники в России были (принудительно) задействованы в войне на Украине»,— сообщил Эрик ван дер Бург (цитата по порталу Nos).

Мартин ван дер Линден из Совета по делам беженцев в Нидерландах заявил, что от мобилизации бежали сотни тысяч россиян, но число людей, приехавших в Нидерланды, невелико. По его словам, в королевство прибыло примерно несколько десятков человек.

Мобилизация в России началась в день подписания президентского указа — 21 сентября. О ее завершении российские власти сообщили 31 сентября.

Дарья Эрозбек

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