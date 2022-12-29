Сооружения оставили без содержания

Курганское УФАС предписало «Курганавтодору» аннулировать аукцион на содержание мостовых сооружений в регионе в 2023–2024 годах стоимостью 346,1 млн руб. Ведомство признало частично обоснованной жалобу компании «Мостдорстрой», которая указала, что заказчик внес в условия аукциона спорное требование и объединил в одном лоте не связанные между собой виды работ — содержание мостов и транспортную безопасность. Эксперты отмечают, что для успешного обжалования предписания УФАС заказчику нужно доказать взаимосвязанность указанных в условиях контракта видов работ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В жалобе на аукцион указано, что заказчик объединил в одном лоте содержание мостов и транспортную безопасность

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ В жалобе на аукцион указано, что заказчик объединил в одном лоте содержание мостов и транспортную безопасность

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Управление ФАС России по Курганской области признало частично обоснованной жалобу на положения извещения аукциона по содержанию мостовых сооружений на автодорогах региона в период 2023–2024 годов. Заказчику закупки с начальной ценой в 346,1 млн руб.— государственному казенному учреждению (ГКУ) «Курганавтодор» — выдано предписание об аннулировании аукциона. Об этом сообщают в антимонопольном ведомстве региона.

Условия спорного контракта предусматривают проведение работ по обслуживанию и содержанию мостов на автодорогах Курганской области с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. В обязанности исполнителя входит осмотр объектов на предмет дефектов, устранение разрушений проезжей части, контроль движения грузовиков по мостам и пресечение провоза негабаритных и тяжеловесных грузов. В списке работ также очистка и покраска сооружений после зимы, подготовка их к весеннему паводку. В декабре победителем торгов признали ООО «Скала» (Курган), которое предложило выполнить работы за 253,1 млн руб.

Жалобу на условия конкурсной документации подало ООО «Мостдорстрой» (Челябинск). Компания указала, что в обязательства заказчика входит проверка наличия у подрядчика аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности, тогда как в обязанности исполнителя наличие такой аккредитации не входит. Спорным заявитель посчитал отсутствие в ведомости объемов и стоимости необходимых к выполнению работ услуг по транспортной безопасности, а также отсутствие в перечне мостовых сооружений необходимых к осмотру объектов.

«Заказчик объединил в один лот и обеспечение транспортной безопасности, требующей специальной аккредитации, и содержание мостовых сооружений, что противоречит требованиям законодательства о контрактной системе»,— считают в Курганском УФАС.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ГКУ «Курганавтодор» (учредителем является департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области) зарегистрировали в марте 2016 года. Организация занимается вопросами ремонта, содержания, строительства и реконструкции автодорог регионального и межмуниципального значения и мостов. Директор — Павел Ганин.

На момент публикации ответ «Курганавтодора» на запрос «Ъ-Южный Урал» не поступил.

Юрист компании «Филатов и партнеры» Денис Созинов считает жалобу на условия торгов обоснованной, отмечая, что объединение в один лот сразу нескольких видов работ ограничивает число участников аукциона.

«Такое объединение нескольких закупок в одной может быть “заточено” под определенного “своего” участника. Если бы закупку разделили на несколько аукционов, подать заявки смогли бы больше участников»,— отмечает Денис Созинов.

По мнению руководителя юридической компании «Форлекс» Николая Попова, решение УФАС вынести предписание об аннулировании может быть обусловлено значимостью для государства дорожной сферы.

«Дороги — это важнейший объект городской инфраструктуры. Необеспечение безопасности при исполнении таких целевых контрактов может повлечь не только убытки, но и другие отрицательные последствия для тех, кто будет потом этими дорогами пользоваться — для обычных граждан. У УФАС есть полномочие вынести предписание о совершении действий, направленных на внесение изменений в положение о закупке. По какой причине государственный орган решил действовать иначе — сказать сложно»,— комментирует Николай Попов. Он подчеркивает, что у заказчика есть шанс успешно обжаловать предписание УФАС.

Старший юрист практики государственно-частного партнерства и инфраструктурных проектов Stonebridge Legal Искандер Бинашев отмечает, что из документации нельзя сделать вывод о наличии технологической и функциональной взаимосвязи между различными услугами, включенными в один лот. По его словам, также неочевидна необходимость предъявления требования о наличии аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности для исполнителя работ по содержанию мостов.

«Данные нарушения существенным образом влияют на круг потенциальных участников закупки и могут привести к ограничению конкуренции. В связи с этим предписание ФАС может рассматриваться как обоснованное, и требование ФАС о необходимости аннулирования электронного аукциона как соразмерное допущенным нарушениям»,— поясняет Искандер Бинашев. По его словам, для успешного обжалования предписания УФАС заказчику потребуется доказать, что включенные в состав закупки услуги являются технологически и функционально связанными между собой и что объединение их в один лот является целесообразным.

Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров также считает поданную жалобу и предписания УФАС обоснованными. «Заказчиком объединены в один лот закупки, которые ни технологически, ни функционально не связаны между собой, что недопустимо, так как может ввести в заблуждение некоторых участников аукциона и ограничить их количество. У заказчика маловероятно получится обжаловать решение УФАС. Оно вынесено в соответствии с законом, является обоснованным. Суды чаще всего соглашаются с позицией ФАС», — подчеркивает Дмитрий Уваров.

Ранее претензии у Курганского УФАС возникли к еще одному дорожному аукциону. В сентябре этого года антимонопольное ведомство подтвердило нарушения при заключении контракта на ремонт дороги в Целинном районе стоимостью 707 млн руб. В действиях конкурсной комиссии были выявлены признаки нарушения, однако жалобу заявителя — челябинской компании «Стройтех» — оставили без рассмотрения, поскольку торги проводились в виде открытого конкурса. Заказчиком аукциона тогда также выступал «Курганавтодор».

Михаил Бычков