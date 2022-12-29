Орловской области выделят 5,8 млрд рублей на достройку медцентра-«Титаника»

Орловская область получит 5,75 млрд руб. из федерального бюджета на завершение строительства многопрофильного медцентра Орловской областной клинической больницы, прозванный в народе «Титаником» из-за затянувшихся с 2006 года сроков работ. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В 2023 году будет выделено 4,3 млрд руб., в 2024-м — 985,2 млн руб., в 2025-м — 466,2 млн руб. Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год.

Отметим, что недавно власти наши нового подрядчика на этот объект. Крупнейший социальный недострой региона взялся завершить генподрядчик московских жилых, социальных и промышленных проектов «Стрела». Правительство региона нашло компанию через процедуру сбора предложений. Стоимость инженерных изысканий, подготовки проектной и рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ составит 2,99 млрд руб. Работы планируется завершить в 2024 году.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова