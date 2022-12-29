Суд впервые осудил жителя Башкирии за самовольное оставление части во время мобилизации

Уфимский гарнизонный военный суд сегодня приговорил к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима 27-летнего жителя Учалинского района Башкирии Салавата Мирасова за самовольное оставление части в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ). С осужденного также взыскано в доход государства 14 тыс. руб. в качестве вознаграждения его государственному защитнику.

По информации пресс-службы суда, Салават Мирасов стал первым осужденным в Башкирии по этой части статьи, которая была введена в сентябре текущего года.

Как прозвучало при оглашении приговора, Салават Мирасов в январе этого года заключил двухлетний контракт с Минобороны РФ. В июле он с целью уклонения от военной службы и не желая участвовать в специальной военной операции, не явился без уважительной причины из отпуска к месту службы в город Чебаркуль. Установлено, что подсудимый жил в это время в Учалинском районе. В военный комиссариат Салават Мирасов прибыл только в октябре после объявления частичной мобилизации.

Обвиняемый вину признал и раскаялся. На суде он ранее заявлял, что не прибывал на службу потому, что ухаживал за отцом, инвалидом второй группы. Суд, тем не менее, установил, что у больного есть сестра, которая помогала и продолжает ухаживать за родственником.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте