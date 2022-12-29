Аналитики ИКАР не ожидают роста цен на гречку, рис и геркулес в России в ближайшее время

Гречка, рис и геркулесовые хлопья не будут дорожать в ближайшие месяцы, стоимость продукции некоторых марок может снизиться. Цены на пшенную крупу в перспективе могут продолжить расти. Об этом следует из итогового обзора Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР).

В ИКАР напомнили, что в марте-апреле цены на гречку достигли исторических максимумов на фоне политической ситуации в мире, в мае они начали снижаться. «В перспективе ближайших месяцев цены на гречневую крупу будут находиться, скорее всего, на относительно стабильном уровне, с тенденцией к некоторому снижению. Давление на цены будет оказывать очень высокий валовой сбор гречихи и, как следствие, высокая насыщенность рынка крупой»,— сказано в обзоре ИКАР.

По их оценке, стоимость риса также не должна измениться в ближайшей перспективе. С февраля по март стоимость крупы выросла на 34,5%. «В новый сезон рынок вошел со значительными запасами. Валовый сбор хотя и снизился, но все же достаточен для потребностей внутреннего рынка»,— сказано в материале. Там добавили, что в будущем стоимость риса будет зависеть от показателей импорта и регулирования экспорта.

В ИКАР добавили, что цены на овсяные хлопья выросли всего на 9,5% весной этого года, но быстро вернулись к обычным показателям. По их ожиданиям, стоимость этих круп не изменится.

В ИКАР отметили, что в последние месяцы стоимость пшена начала немного расти. Там дополнили, что в этом году площадь засева пшена снизилась, общие сборы крупы могут быть меньше итогов 2021 года. «Высокая насыщенность рынка как самим пшеном, так и другими крупами будет противодействовать сколь-либо значительному его подорожанию, по крайней мере, в первые недели или месяцы 2023 года»,— сказано в отчете.

По данным Росстата, за неделю с 20 по 26 декабря 2022 года стоимость гречки снизилась на 1,1%, риса — 0,3%. Всего с начала года цены в стране выросли на 12%.