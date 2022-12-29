ПК «Автогидроподъемник» получило разрешение на строительство завода с продукцией ОПК за 1,4 млрд рублей

Служба госстройнадзора и экспертизы Санкт-Петербурга 28 декабря выдала производственной компании «Автогидроподъемник» разрешение на строительство производственного корпуса в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Предприятие займет площадь около 3 Га на площадке «Новоорловская» в Приморском районе.

Площадь объекта капитального строительства составит около 22 тыс. кв. м., разрешение будет действовать до конца 2027 года. Инвестиционный проект компании одобрили еще осенью прошло года. Предварительный объем инвестиций в проект оценивался в 1,4 млрд руб.

На заводе будут выпускать комплекты оборудования автоматического горизонтирования, электрогидравлическую систему пространственной ориентации рабочей платформы исполняющих устройств, а также пружинный кабельный барабан с токосъемником по заказу Рособоронэкспорта и Минобороны.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте