Карты китайской UnionPay использует только 2% россиян

Уход платежных систем Visa и Mastercard и отключение платежных сервисов Apple Pay и Google Pay не повлиял на большинство граждан России, пишут «Ведомости». Из результатов исследования мнений клиентов банков аудиторско-консалтинговой компании «Б1» (бывшая Ernst & Young) следует, что только 17% респондентов полностью прекратили использование гаджетов для оплаты, картами Visa продолжает пользоваться 54% опрошенных, Mastercard — 44%.

Несмотря на то что 5 марта Visa и MasterCard приостановили свою деятельность в России, карты этих платежных систем продолжают действовать на территории страны, поскольку процессинг операций осуществляет российская Национальная система платежных карт. При этом завести новую карту в России нельзя.

Однако большая часть клиентов российских банков не заметили ухода Visa и MasterCard, поскольку 64% из них активно используют карты национальной платежной системы «Мир», говорится в исследовании. Владельцами карт китайской платежной системы UnionPay является только 2% респондентов.

Опрошенные «Ъ» банки с февраля по март наблюдали резкое увеличение спроса на карты «Мир», позже интерес к ним стабилизировался, но по-прежнему остается высоким. По данным Сбербанка, среднее значение по общему выпуску карт всех платежных систем за май—октябрь 2022 года установилось практически на уровне мая—октября 2021 года. При этом около 1,5 млн карт «Мир» привязано к Pay-сервисам, что позволяет клиентам оплачивать покупки с помощью смартфона.

О том, как изменился российский карточный рынок с уходом Visa и Mastercard,— в материале «Ъ» «Карты на стол!».

Милена Костерева