Самолет МС-21 с пермскими двигателями одобрен Росавиацией

Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом. «Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкцию: это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета на российские — наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла»,— заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростех Фото: Ростех

Головным разработчиком двигателя ПД-14 для самолета МС-21 является пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», головным производителем — пермское АО «ОДК-ПМ» (входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха»).