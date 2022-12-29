МС-21 с российскими двигателями и крылом одобрен Росавиацией

Самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом получил одобрение Росавиации, сообщила корпорация «Иркут». Там отметили, что в 2022 году было выполнено свыше 160 успешных испытательных полетов на самолете МС-21 с силовой установкой ПД-14.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ МС-21

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкцию: это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета на российские — наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла»,— сказал глава Минпромторга Денис Мантуров (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, одобрительные документы от Росавиации также получили беспилотник вертолетного типа БАС-200, новая конфигурация вертолета Ми-171 А3 и усовершенствованная версия вертолета «Ансат», сообщила пресс-служба.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Проект запущен с 2007 года. Серийное производство намечено на 2024 год. До 2030 года планируется выпустить около 270 лайнеров. Разработкой самолета занимается корпорация «Ирукт» (входит в «Ростех»).

«Мы концентрируем на программе МС-21 значительные силы и ресурсы, ведь новому лайнеру предстоит стать флагманом российского авиапарка на десятилетия вперед»,— сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

В ноябре правительство выделило 15 млрд руб. на расширение производства МС-21. Власти также потратят около 44 млрд руб. на производство авиадвигателей, в том числе на создание двигателя 14 ПД-14, предназначенного для МС-21.

Эрдни Кагалтынов