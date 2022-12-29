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Коммерсантъ FM
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Турчак и Кириенко встретились с военными в зоне боевых действий

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) прибыла в зону военных действий. Секретарь генсовета «Единой России» и руководитель группы Андрей Турчак и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко встретились с российскими военными. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России» в своем Telegram-канале.

Андрей Турчак (второй справа) и Сергей Кириенко на встрече с военными

Андрей Турчак (второй справа) и Сергей Кириенко на встрече с военными

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Андрей Турчак (второй справа) и Сергей Кириенко на встрече с военными

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В выезде также приняли участие депутат Госдумы Игорь Кастюкевич и командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), генерал-полковник Михаил Теплинский. Как сообщает проект Семена Пегова War Gonzo, члены группы приняли участие в нескольких совещаниях за закрытыми дверями. Сергей Кириенко и Андрей Турчак также провели церемонию награждения военных, на ней присутствовал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

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