Майнинг любит тишину

Долгожданный законопроект, регулирующий майнинг криптовалют и заявленный на первое чтение на 20 декабря, перенесен на следующий год. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с “Ъ” выразил надежду, что документ будет рассмотрен в январе. Сейчас, по словам депутата, законопроект находится на стадии дискуссий с согласующими институтами «вокруг широты рассматриваемых аспектов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Куликова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ксения Куликова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Главным оппонентом по вопросу майнинга традиционно выступает ЦБ. Однако его позиция с начала года существенно смягчилась — от полного неприятия организации выпуска криптовалют (см. «Ъ-Онлайн» от 20 октября) до легализации хотя бы майнинга (что и прописано в законопроекте). Минфин последовательно выступал и за легализацию майнинга и за обращение криптовалюты на внутреннем рынке.

Позиции регуляторов в отношении трансграничных расчетов в криптовалюте сблизило ужесточение санкций в отношении крупнейших банков, в том числе отключения их от системы передачи финансовой информации SWIFT.

ЦБ держался до последнего: еще в начале декабря там настаивали на продаже полученной в процессе майнинга криптовалюты только на иностранных биржах нерезидентам. Однако к середине месяца регулятор снова смягчился, допустив, расчеты в криптовалютах внутри страны «в рамках экспериментального правового режима и через уполномоченную организацию».

Впрочем, разногласия нельзя назвать урегулированными: в Минфине продолжают настаивать на еще более либеральном подходе. Замминистра финансов Алексей Моисеев говорит, что новая позиция ЦБ подводит «под запрет майнинг, который производится не внутри экспериментального правового режима», то есть «фактически тотальное лицензирование».

Участники рынка также отмечают, что для торговли в РФ появляется новый барьер, которого сейчас нет. Кроме того, вводятся и другие запреты — например, в части рекламы. В таких условиях правовое управление Госдумы решило, что законопроект нужно отправить на согласование в ЦБ. Однако эксперты считают, что процесс вновь затянется.

Впрочем, едва ли представители отрасли болеют за скорое принятие даже модифицированного законопроекта. Они считают, что документ повлияет на процессы скорее отрицательно, «так как без него все работало и работает лучше». А пункты о запрете оборота не помогут индустрии и увеличат отток специалистов и проектов. Таким образом, сохраняющиеся разногласия Минфина и ЦБ в отношении регулирования криптовалют не огорчают бизнес, а, напротив, позволяют пользоваться сохраняющейся неопределенностью, создающей окно возможностей.