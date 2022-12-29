По делу бывшего депутата Ильи Пономарева проходят обыски в семи городах

В рамках уголовного дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иностранным агентом), который проживает на Украине, силовые структуры проводят обыски. Он подозревается в распространении фейков о российской армии — по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что в четверг, 29 декабря, проводятся обыски в семи городах России у администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы.

Проект «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) сообщил, что в Москве силовики пришли с обысками к муниципальным депутатам Михаилу Лобанову, Сергею Цукасову и Владимиру Залищаку. Точная причина обысков не известна.

В базе розыска МВД России Илья Понамарев появился еще 8 октября. В августе 2022 года он был заочно арестован по делу о фейках о вооруженных силах РФ.

22 августа депутаты Госдумы призвали Генпрокуратуру и Следственный комитет России дать правовую оценку заявлению Ильи Пономарева о причастности «Национальной республиканской армии» (НРА) к убийству Дарьи Дугиной, дочери публициста Александра Дугина.

8 сентября полицейские в Москве, Подмосковье, Краснодаре, Екатеринбурге, Тюмени и Ростове-на-Дону провели серию обысков у журналистов и активистов. Причиной для обысков стало уголовное дело против Ильи Пономарева о фейках о российской армии.

Илья Понамарев был депутатом Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (с 24 декабря 2007 года по 10 июня 2016 года), членом фракции «Справедливая Россия». 20 марта 2014 года единственный проголосовал против присоединения Крыма к России. Летом того же года он покинул страну. В 2015 году его объявили в международный розыск по делу о растрате средств фонда «Сколково».

Об истории преследования Ильи Пономарева — в материале «Ъ» «Первый ушел».