Глава Минобороны Франции по итогам визита в Киев пообещал Украине поддержку в 2023 году

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что во время визита в Киев обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резником потребности украинской армии. Он также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает AFP со ссылкой на министра, в январе по поручению господина Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона будут сформированы предложения по пересмотру «повестки военной помощи» Киеву.

Французский министр обсудил с украинским коллегой «тактические и стратегические вопросы» положения ВСУ. «Мой визит в Киев еще раз подтвердил военную поддержку Франции Украине, которую мы осуществляем с начала войны. С Алексеем Резниковым мы изучили потребности украинской армии, чтобы продолжить эту поддержку в 2023 году»,— написал господин Лекорню в Twitter.

Министр напомнил, что Франция располагает фондом в €200 млн для прямых закупок оборудования у французских производителей для Украины. Кроме того, он заявил о готовности Парижа взять на себя ремонт военного оборудования, которое уже было направлено Киеву.

Офис украинского президента сообщил, что стороны также обсудили предложенную господином Зеленским «формулу мира» и о планах проведения глобального саммита мира. Президент Украины «выразил надежду на то, что Франция возьмет на себя лидерство в одном или нескольких элементах формулы». Стороны обменялись мнениями о евроатлантической интеграции Украины.

О поездке главы Минобороны Франции — в материале «Ъ» «Переговорный пунктик».

Леонид Уварчев