Минпросвещения утвердило программу дошкольного образования

Министр просвещения Сергей Кравцов подписал приказ об утверждении государственной программы дошкольного образования. Власти ожидают, что она позволит создать «единое ядро содержания дошкольного образования, ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа». Программа также призвана помочь воспитать детей как знающих и уважающих «историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины».

Целью программы является «разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций». Ожидается, что будет создано «единое федеральное образовательное пространство воспитания и обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию» и что детям будут предоставлены равные условия образования, вне зависимости от места проживания.

Как сообщала Высшая школа экономики, в 2021 году системой образования были охвачены 32,3 млн человек. Более половины (53,7%) — школьники, четверть (22,7%) — воспитанники детских садов, еще четверть (23,6%) получали среднее профессиональное или высшее образование. По информации экспертов, за последние 20 лет число учащихся большинства образовательных программ сократилось.

Об исследовании ВШЭ — в материале «Ъ» «Образование следует за демографией».

Леонид Уварчев