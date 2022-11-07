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Коммерсантъ FM
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Образование следует за демографией

Мониторинг социальной политики

За последние 20 лет число учащихся большинства образовательных программ сократилось, выяснили эксперты Высшей школы экономики, проанализировав в «Мониторинге образования» данные Минпросвещения, Минобрнауки и Росстата.

В 2021 году системой образования были охвачены 32,3 млн человек. Более половины (53,7%) — школьники, четверть (22,7%) — воспитанники детских садов, еще четверть (23,6%) получали среднее профессиональное или высшее образование. По сравнению с 2001 годом востребованность образовательных программ снизилась, свидетельствуют показатели как приема, так и выпуска обучающихся, исключением стали только программы дошкольного образования, где с 2001 по 2021 год прием вырос на 66%, а выпуск — на 75%. Последнее во многом обусловлено тем, что с 2000 года численность детей в возрасте 2–3 лет ежегодно росла до максимума в 2017 году (+53% к уровню 2001 года), но в следующие четыре года показатель вновь снизился (на 20% по сравнению с 2017 годом). Также рост потоков в дошкольном образовании связан с политикой повышения его доступности, которую правительство реализует по майскому указу президента с 2012 года. В результате обеспеченность местами в организациях дошкольного образования возросла с 553 мест на 1 тыс. детей в возрасте 1–6 лет в 2010 году до 740 в 2021 году. Доступность дошкольного образования для детей 1,5–3 лет на 1 января 2022 года составила 96%, 3–7 лет — 99,6%.

Наибольшее же падение числа поступающих среди образовательных программ показали программы среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ПКРС). Численность принятых на обучение по данным программам в 2021 году оказалась на 68% ниже, чем в 2001 году, выпуск сократился еще сильнее — на 71%. Это, отмечают авторы мониторинга, идет вразрез с демографическими трендами для когорты россиян 15–17 лет и однозначно свидетельствует о снижении востребованности таких программ. Так, за последние 20 лет численность россиян в этих возрастах сократилась только в 1,7 раза (с 7,6 млн человек до 4,5 млн человек), набор же на программы ПКРС снизился более чем втрое — с 640 тыс. человек до 210 тыс. человек.

Анастасия Мануйлова

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