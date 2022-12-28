Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Решетников и врио глав новых регионов России вошли в комиссию по развитию туризма

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителем председателя правительственной комиссии по развитию туризма главу Минэкономики Максима Решетникова. Также премьер включил в состав комиссии глав ДНР Дениса Пушилина, ЛНР Леонида Пасечника, Запорожской области Евгения Балицкого, Херсонской области Владимира Сальдо. Документ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, глава правительства включил в комиссию губернаторов Саратовской области Романа Бусаргина, Томской области Владимира Мазура, Рязанской области Павла Малкова, Кировской области Александра Соколова, главу Марий Эл Юрия Зайцева и других представителей ведомств. Бывшую главу Ростуризма Зарину Догузову исключили из состава комиссии. Председатель комиссии — вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому функции упраздненного Ростуризма перешли к Минэкономики. Ведомство сообщало, что полностью ликвидировать Ростуризм должны к 15 марту 2023 года. Госпожу Догузову позднее назначили советником при ректорате МГИМО.

Подробнее о ликвидации Ростуризма — в материале «Ъ» «Туроператорам меняют регулятора».

Полина Собакина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...