Решетников и врио глав новых регионов России вошли в комиссию по развитию туризма

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителем председателя правительственной комиссии по развитию туризма главу Минэкономики Максима Решетникова. Также премьер включил в состав комиссии глав ДНР Дениса Пушилина, ЛНР Леонида Пасечника, Запорожской области Евгения Балицкого, Херсонской области Владимира Сальдо. Документ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, глава правительства включил в комиссию губернаторов Саратовской области Романа Бусаргина, Томской области Владимира Мазура, Рязанской области Павла Малкова, Кировской области Александра Соколова, главу Марий Эл Юрия Зайцева и других представителей ведомств. Бывшую главу Ростуризма Зарину Догузову исключили из состава комиссии. Председатель комиссии — вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому функции упраздненного Ростуризма перешли к Минэкономики. Ведомство сообщало, что полностью ликвидировать Ростуризм должны к 15 марту 2023 года. Госпожу Догузову позднее назначили советником при ректорате МГИМО.

Подробнее о ликвидации Ростуризма — в материале «Ъ» «Туроператорам меняют регулятора».

Полина Собакина