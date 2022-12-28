На тур продукт

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В Прикамье предложили развивать новые направления туризма

Краевые власти объявили о намерении развивать и поддерживать за счет бюджета социальный, детский, сельский и самодеятельный туризм. Кроме того, чиновники решили продолжить оказывать меры поддержки туризма в 2023 году, так как считают это направление перспективным. Несмотря на то что пока туристический поток в Прикамье вырос незначительно, экс­перты положительно оценивают изменения в этой сфере и полагают, что у края есть перспективы развития.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение Законодательного собрания законопроект об изменениях в закон «О туризме и туристской деятельности». Документ предлагает развивать и поддерживать за счет регионального бюджета, помимо событийного туризма как приоритетного направления, также социальный, детский, сельский и самодеятельный туризм. Согласно пояснительной записке, законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным в части развития приоритетных направлений государственного регулирования в туристской деятельности.

Вчера вопрос о результатах мер поддержки туризма в 2022 году рассматривался на заседании правительства. Губернатор Дмитрий Махонин считает направление по развитию туризма перспективным. Пермский край занял восьмое место среди регионов РФ по программе «Туристический кешбэк» и четвертое место по программе детского кешбэка. «Мы понимаем, что потенциал еще есть. Для этого развиваем санаторно-курортный, промышленный, круизный, гастрономические и другие виды туризма. Нам важно, чтобы Пермский край привлекал внимание в рамках различного вида форумов»,— отметил глава Прикамья. Так, в этом году в Перми прошел всероссийский круизный форум, в рамках которого эксперты наметили план по развитию круизного туризма до 2024 года. В следующем году в Прикамье состоится гранд-финал конкурса «Мастер гостеприимства президентской платформы „Россия — страна возможностей“».

На грантовую поддержку туристской инфраструктуры в этом году бюджет выделил 290 млн руб. Это позволило реализовать 66 проектов. Средства были направлены на приобретение оборудования, организацию модульных средств размещения и другие проекты. В 2023 году грантовая поддержка будет продолжена. На это направление запланировано выделение 134 млн руб.

Напомним, весной этого года была принята Стратегия развития туризма в крае до 2035 года. Среди ключевых целей — попадание в десятку Национального туристического рейтинга. Главной целью стратегии является формирование конкурентоспособной на российском и мировом уровне, активно развивающейся туристической индустрии. Предполагалось, что реализация стратегии позволит привлекать более 2 млн туристов ежегодно, что даст дополнительный стимул к комплексному развитию территорий: от создания инфраструктуры до формирования и продвижения собственного календаря событий.

По итогам 2021 года туристический поток в Пермском крае составил более 725 тыс. человек. Минтуризма предварительно оценивает итоги по привлечению туристов в 2022 году в 800 тыс. человек, но точные данные будут от Росстата в первом квартале 2023 года. В министерстве также подчеркнули, что в ближайшие годы ожидают прирост потока туристов в Прикамье.

Эксперты отмечают, что видят позитивные изменения в сфере развития регионального туризма. Как рассказал предприниматель, совладелец теплоходной компании «ВолгаWolga» Вадим Яхнин, в этом году внутренний туризм пользовался большим спросом. Во многом этому способствовала политическая ситуация, сложившаяся в 2022 году, и закрытие границ. «Если смотреть вдолгую, то нужно определить цель. Если цель развития туризма в том, чтобы в Пермский край приезжали жители других мегаполисов, то нужно определить главные драйверы»,— считает Вадим Яхнин. По его мнению, сельский туризм в Прикамье пока малоразвит и климатические условия региона не позволяют ожидать от этого направления серьезного прироста туристов. Детский и социальный туризм основан на бюджетном финансировании. Несмотря на то что поддерживать таким образом предпринимателей и энтузиастов туристической сферы очень важно, привлечь новых туристов маловероятно. По его словам, Пермский край должен конкурировать с соседними регионами за внутренние туристические потоки и определить свои сильные стороны. В Пермском крае драйверами развития, по мнению Вадима Яхнина, являются зимние курорты, летом — речной туризм, и круглогодично — событийный туризм и этнотуризм. Именно эти направления, по его мнению, могут сформировать мощные туристические потоки.

Генеральный директор туристической фирмы Valida Елена Шперкина считает, что за последние два года ситуация с развитием внутреннего туризма изменилась коренным образом. По ее словам, предпринимательская инициатива получила реальную поддержку и, как следствие, мощный рывок в развитии. В результате решены проблемы, которые не решались до недавнего времени: появились новые средства размещения, туристические маршруты и частные музеи. По мнению госпожи Шперкиной, анонсируемые меры поддержки также положительно скажутся на отрасли. «Социальный туризм — это отличная вещь, которая позволяет в том числе поддержать те же отели и объекты показа вне сезона. Это общепринятая практика. Детский туризм — тоже хорошая история. Дети должны путешествовать, потому что туризм — это всегда про любовь к Родине. Изучение и познание края и страны и, что особенно важно, патриотическое воспитание»,— отметила Елена Шперкина. По ее словам, сельский туризм — довольно новая для нашей страны и перспективная тема, а самостоятельный туризм — это уже тренд. «Можно сказать, что этот год был знаковым для качественного рывка в развитии туротрасли»,— подытожила она.

Ирина Суханова

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