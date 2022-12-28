Денег нет — и не держите

Как стало известно «Ъ-Прикамье», председатель думы Очерского городского округа Сергей Колчанов написал заявление о досрочном сложении полномочий. Депутаты думы это решение поддержали. С 1 февраля следующего года господин Колчанов перестанет быть спикером, но продолжит депутатскую деятельность. По одной из версий, председатель решил отказаться от полномочий после того, как не смог добиться перевода на постоянную основу и назначения зарплаты. Сам господин Колчанов ситуацию не комментирует. Экс­перты в оценках возможности оплаты труда руководителей муниципальных дум расходятся.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Пермского края Фото: Избирательная комиссия Пермского края

Депутаты думы Очерского городского округа утвердили заявление председателя представительного органа Сергея Колчанова о сложении полномочий. Соответствующее решение опубликовано на сайте муниципалитета. Как указано в документе, решение о сложении полномочий спикера вступает в силу с 1 февраля 2023 года. После этого господин Колчанов перестанет быть председателем, но останется депутатом думы на непостоянной основе.

По одной из версий, Сергей Колчанов пытался договориться с муниципальной администрацией о переходе на постоянную основу и назначении зарплаты за работу спикером. Однако эти переговоры якобы не увенчались успехом, и депутат написал заявление о сложении полномочий председателя думы.

Сам Сергей Колчанов отказался от комментариев «Ъ-Прикамье». Глава Очерского городского округа Алексей Солодников подтвердил информацию о сложении полномочий господина Колчанова, но отказался обсуждать причины этого решения.

Источник, близкий к администрации губернатора Пермского края, заявил, что не знает подробностей о мотивах Сергея Колчанова, но отметил, что спикеры муниципальных представительных органов не должны мотивироваться только зарплатой. «Прежде всего люди идут в депутаты, чтобы отстаивать интересы избирателей. А за деньги или нет — вопрос второстепенный»,— подчеркивает собеседник.

Политтехнолог Виктор Соколов считает, что председатели муниципальных представительных органов должны получать зарплату. «Еще будучи главой Краснокамского района, настаивал, что работа спикера думы должна оплачиваться так же, как и любая другая. Это весьма ответственная должность: председатель тратит свое время на изучение документов, переговоры с главой, подготовку решений думы»,— отмечает политтехнолог.

«Кроме того, спикер на неосвобожденной основе, как правило, удобен для местной администрации и главы муниципалитета, так как у председателя думы нет мотивации серьезно относиться к своей работе: внимательно анализировать решения администрации, формировать альтернативное мнение»,— добавляет господин Соколов.

Политический консультант Людмила Ознобишина полагает, что «при существующем объеме работы и дотационности местных бюджетов оплата труда спикеров муниципальных представительных органов в предусмотренном законом размере скорее неактуальна». «С другой стороны, отсутствие зарплаты мешает муниципальным думам развиваться, брать на себя дополнительные функции, экспертизу, контроль. Как правило, местные представительные органы утверждают решения, подготовленные исполнительной властью, и на большее не претендуют. Но стоит также учитывать и личные качества председателя: если он изначально не настроен на серьезную работу, то и деньги его мотивировать не будут»,— отмечает политконсультант.

Председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов полагает, что спикеры муниципальных дум в недотационных территориях могут рассчитывать на компенсацию расходов. «Если честно, не очень понимаю, за что тут платить зарплату. Думаю, речь может идти скорее о компенсации расходов. Но для этого нужно обосновать, сколько рабочего времени руководители представительных органов тратят на исполнение своих обязанностей и какие именно затраты несут»,— подчеркнул господин Тушнолобов.

Константин Кадочников