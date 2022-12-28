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Коммерсантъ FM
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Шеф-редактор «ЛитРес» опровергла изъятие из продажи «Приключений Чиполлино»

Книжный сервис «ЛитРес» не убирал из выдачи книгу итальянского писателя Джанни Родари «Приключения Чиполлино», сообщила шеф-редактор «ЛитРеса» Екатерина Писарева. По словам госпожи Писаревой, книга «Приключения Чиполлино» на русском языке не была представлена в библиотеке сервиса с момента его основания из-за отсутствия у правообладателя бумажной версии прав на электронную версию произведения.

Шеф-редактор «ЛитРеса» также уточнила в своем Telegram-канале, что аудиоверсия книги недоступна, поскольку у издательского дома «Союз», который является ее правообладателем, истек срок действия прав на использование произведения. Электронная версия на белорусском, итальянском и азербайджанском языках по-прежнему продается, отметила госпожа Писарева.

Ранее сегодня, 28 декабря, российские книжные блогеры и писатели в своих Telegram-каналах распространили информацию о том, что сервисы «ЛитРес» и «Букмэйт» (ирландская компания Bookmate внесена в реестр иностранных агентов) убрали из библиотеки книги о Чиполлино на русском языке из-за того, что герои сказки по сюжету устраивают восстание.

Милена Костерева

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